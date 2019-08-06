Мининформ с начала года ограничил доступ к 465 интернет-ресурсам

Источник материала: БелТА

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство информации Беларуси с начала года ограничило доступ к 465 интернет-ресурсам, в том числе сегодня - к 57 сайтам за размещение информации о продаже наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра информации Павел Легкий.

"С начала этого года Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к 465 интернет-ресурсам, из которых 70% приходится на информационные площадки, распространявшие наркотики. Остальные 30% - это сайты и аккаунты в социальных сетях, с которых распространялась ненадлежащая реклама, велась мошенническая финансовая деятельность (к примеру, предлагались услуги микрозаймов), а также порнография и экстремистские материалы", - сказал Павел Легкий.

Он отметил, что основную информацию по ресурсам, торгующим наркотиками, Мининформ получает от МВД. "Но в последнее время увеличилось количество людей, которые самостоятельно сигнализируют о тех или иных интернет-ресурсах, распространяющих опасную для людей, прежде всего для нашей молодежи, информацию, в первую очередь о торговле наркотиками. И это отрадно, потому что торговцы этим "зельем" изобретают все новые и новые способы распространения информации. Поэтому мы, безусловно, рассчитываем на помощь общественности", - подчеркнул первый замминистра.-0-