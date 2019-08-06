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145 из 400. С какими минимальными баллами поступали в вузы на платное

07.08.2019 18:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе вузы закончили принимать документы от тех, кто готов учиться за свой счет. В некоторых университетах проходные баллы, с которыми парни и девушки шли на платное дневное, этим летом заметно подросли. Хотя где-то они по-прежнему остались довольно низкими. Например, чтобы поступить в технологический университет на «Лесоинженерное дело» достаточно было набрать 180 баллов из 400 возможных.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Большинство региональных вузов еще не вывесили на сайтах свежие проходные баллы на платное дневное. Поэтому TUT.BY проанализировал, какие максимальные и минимальные результаты нужно было набрать абитуриентам, готовым учиться за свои деньги в ведущих университетах страны.

БГУ: максимум — 325, минимум — 194

В Белорусском государственном университете самый высокий проходной балл, с которым абитуриенты поступали на платное дневное, был на специальности «Международные отношения». Тем, кто готов учиться здесь за свой счет, пришлось набрать минимум 325 баллов. На втором месте «Химия лекарственных соединений» — 323 балла. На третьем «Правоведение» — 310 баллов.

Что же касается антилидеров, то этим летом топ-3 специальностей, куда на платное дневное брали с минимальными баллами, такие же, как и в прошлом году. В списке «Гидрометеорология» — 194 балла, «Теология» — 199 баллов и «География (по направлениям)» — 206 баллов. Хотя в сравнении с 2018-м, проходной балл здешних абитуриентов вырос.

Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали по новой системе. Средний балл абитуриентов по ЦТ почти по всем предметам, кроме французского языка, получился выше 50.

Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГУ в 2019—2020 году

Специальность Балл в 2019-м Балл в 2018-м
Гидрометеорология 194 162
Теология 199 162
География (по направлениям) 206 149
Музейное дело и охрана историко-культурного наследия 207 185
Социальная работа (по
направлениям)		 211 169

БНТУ: максимум — 283, минимум — 145

В этом году в Белорусском национальном техническом университете на двух специальностях платного дневного конкурс не случился. В этом списке «Дизайн гусеничных и колесных машин», где на место пришлось 0,1 человека, а также «Дизайн производственного оборудования» — 0,5 человека.

На диплом БНТУ в 2019 году претендуют абитуриенты, у которых 145 баллов. С таким результатом парни и девушки могли поступить на факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства (сокращенный срок) — специальность «Маркетинг».

А вот самый высокий конкурс для платников сложился на специальность «Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство)». Тут на место претендовало сразу три человека. При этом лидерами по проходным баллам стали «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии» — 283 балла, а также «Таможенное дело»— 262 балла.

Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БНТУ в 2019—2020 году

Специальность Балл в 2019-м Балл в 2018-м
Маркетинг (Факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства (сокращенный срок) 145 не было набора
Техническая эксплуатация автомобилей (автотранспорт общего и личного пользованиям) 208 не сложился конкурс
Экономика и организация производства (приборостроение) 208 166
Профессиональное обучение (информатика) 209 115
Автосервис 210 123

БГМУ: максимум — 341, минимум — 285

В Белорусском государственном медицинском университете проходные на платное также высоки, как и на бюджет, и опережают результаты большинства вузов. Например, тем, кто собрался за свой счет учиться на фармацевтическом факультете, нужно набрать 341 балл из 400 возможных. На стомфаке — 331 балл, на педиатрическом — 321, на лечебном — 303, медико-профилактическом — 285.

Для сравнения в гомельском меде проходной балл на платное поменьше. Например, на лечебном факультете, он составляет 291 балл. На медико-диагностическом — 283. В витебском медицинском — 329 на стомфаке, 322 — на фармацевтическом, 299 — на лечебном.

БГУИР: максимум — 309, минимум — 205

В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники на всех специальностях платного дневного проходной балл больше 200. У абитуриентов, которые готовы учиться за свои деньги, максимальный балл был на специальности «Программное обеспечение информационных технологий» — 309. Вторую строчку занимают «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» — 297 баллов. Минимум у платников был на специальности «Экономика электронного бизнеса» — 205 баллов.

Интересно, что в некоторых случаях, минимумы этого года почти в два раза превосходят баллы, с которыми парни и девушки могли поступить на эти же специальности в 2018-м.

Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГУИР в 2019—2020 году

Специальность Балл в 2019-м Балл в 2018-м
Экономика электронного бизнеса 205 254
Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций) 236 134
Инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль параметров) 238 127
Инфокоммуникационные технологии (системы распределения мультимедийной информации) 239 131
Нанотехнологии и наноматериалы в электронике 241 151

БГПУ им. Максима Танка: максимум — 253, минимум — 189

В Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка конкурс на очное платное сложился на 25 из 28 специальностей. Исключение составили специальности «Биология и химия», «Биология и география», а также «Белорусский язык и литература. Иностранный язык». Сюда зачислены все желающие. Максимальный проходной балл абитуриентов, которые готовы учиться на дневном за свои деньги, — 253 балла. Специальность — «Логопедия». Минимальный — «История и мировая художественная культура». Это 189 баллов.

Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГПУ им. Максима Танка в 2019—2020 году

Специальность Балл в 2019-м Балл в 2018-м
История и мировая художественная культура 189 140
История и экскурсионно-краеведческая
работа		 201 140
Социальная работа 203 — проходной, 201 — полупроходной 161
Социальная педагогика 206 — проходной, 205 — полупроходной 160
Социальная и психолого-педагогическая
помощь		 212 — проходной, 211 — полупроходной 167

БГАТУ: максимум — 218, минимум — 186

Чтобы стать студентом-платником и учиться на очке на большинстве специальностей Белорусского государственного аграрного технического университета, достаточно двух сертификатов ЦТ и аттестата. Среди тех, кто будет учиться за свой счет и предоставляет три сертификата, максимальный проходной — 186 баллов. С таким результатом абитуриенты могли поступить в вуз на две специальности — «Метрология, стандартизация и сертификация (АПК)», а также «Проектирование и производство сельскохозяйственной техники». Максимальный — 218 баллов на «Автоматизации технологических процессов и производств (сельское хозяйство)».

БГТУ: максимум — 274, минимум — 180

В Белорусском государственном технологическом университете конкурс на платное дневное сложился на все специальности. Минимальные проходные баллы, сложились на специальность «Лесоинженерное дело» — 180 баллов, максимальные — «Биотехнология» — 274.

Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГТУ в 2019—2020 году

Специальность Балл 2019-м Балл 208-м

Лесоинженерное дело

 180 105
Машины и оборудование лесного комплекса 187 147
Конструирование и производство изделий из композиционных материалов 187 126
Издательское дело 190 185
Технология деревообрабатывающих производств 193 128
 
Теги: Витебск
 
 
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С какими максимальными и минимальными баллами абитуриенты поступали на платное дневное в ведущие вузы страны.
 
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