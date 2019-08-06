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145 из 400. С какими минимальными баллами поступали в вузы на платное
07.08.2019 18:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На прошлой неделе вузы закончили принимать документы от тех, кто готов учиться за свой счет. В некоторых университетах проходные баллы, с которыми парни и девушки шли на платное дневное, этим летом заметно подросли. Хотя где-то они по-прежнему остались довольно низкими. Например, чтобы поступить в технологический университет на «Лесоинженерное дело» достаточно было набрать 180 баллов из 400 возможных.
Большинство региональных вузов еще не вывесили на сайтах свежие проходные баллы на платное дневное. Поэтому TUT.BY проанализировал, какие максимальные и минимальные результаты нужно было набрать абитуриентам, готовым учиться за свои деньги в ведущих университетах страны.
БГУ: максимум — 325, минимум — 194
В Белорусском государственном университете самый высокий проходной балл, с которым абитуриенты поступали на платное дневное, был на специальности «Международные отношения». Тем, кто готов учиться здесь за свой счет, пришлось набрать минимум 325 баллов. На втором месте «Химия лекарственных соединений» — 323 балла. На третьем «Правоведение» — 310 баллов.
Что же касается антилидеров, то этим летом топ-3 специальностей, куда на платное дневное брали с минимальными баллами,
Напомним, с этого года баллы на централизованном тестировании считали
Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГУ в 2019—2020 году
БНТУ: максимум — 283, минимум — 145
В этом году в Белорусском национальном техническом университете на двух специальностях платного дневного конкурс не случился. В этом списке «Дизайн гусеничных и колесных машин», где на место пришлось 0,1 человека, а также «Дизайн производственного оборудования» — 0,5 человека.
На диплом БНТУ в 2019 году претендуют абитуриенты, у которых 145 баллов. С таким результатом парни и девушки могли поступить на факультет маркетинга менеджмента и предпринимательства (сокращенный срок) — специальность «Маркетинг».
А вот самый высокий конкурс для платников сложился на специальность «Экономика и организация производства (коммунальное и водное хозяйство)». Тут на место претендовало сразу три человека. При этом лидерами по проходным баллам стали «Управление дизайн-проектами на промышленном предприятии» — 283 балла, а также «Таможенное дело»— 262 балла.
Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БНТУ в 2019—2020 году
БГМУ: максимум — 341, минимум — 285
В Белорусском государственном медицинском университете проходные на платное также высоки, как и на бюджет, и опережают результаты большинства вузов. Например, тем, кто собрался за свой счет учиться на фармацевтическом факультете, нужно набрать 341 балл из 400 возможных. На стомфаке — 331 балл, на педиатрическом — 321, на лечебном — 303, медико-профилактическом — 285.
Для сравнения в гомельском меде проходной балл на платное поменьше. Например, на лечебном факультете, он
БГУИР: максимум — 309, минимум — 205
В Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники на всех специальностях платного дневного проходной балл больше 200. У абитуриентов, которые готовы учиться за свои деньги, максимальный балл был на специальности «Программное обеспечение информационных технологий» — 309. Вторую строчку занимают «Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)» — 297 баллов. Минимум у платников был на специальности «Экономика электронного бизнеса» — 205 баллов.
Интересно, что в некоторых случаях, минимумы этого года почти в два раза превосходят баллы, с которыми парни и девушки могли поступить на эти же специальности в 2018-м.
Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГУИР в 2019—2020 году
БГПУ им. Максима Танка: максимум — 253, минимум — 189
В Белорусском государственном педагогическом университете им. Максима Танка конкурс на очное платное сложился на 25 из 28 специальностей. Исключение составили специальности «Биология и химия», «Биология и география», а также «Белорусский язык и литература. Иностранный язык». Сюда зачислены все желающие. Максимальный проходной балл абитуриентов, которые готовы учиться на дневном за свои деньги, — 253 балла. Специальность — «Логопедия». Минимальный — «История и мировая художественная культура». Это 189 баллов.
Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГПУ им. Максима Танка в 2019—2020 году
БГАТУ: максимум — 218, минимум — 186
Чтобы стать студентом-платником и учиться на очке на большинстве специальностей Белорусского государственного аграрного технического университета,
БГТУ: максимум — 274, минимум — 180
В Белорусском государственном технологическом университете конкурс на платное дневное сложился на все специальности. Минимальные проходные баллы, сложились на специальность «Лесоинженерное дело» — 180 баллов, максимальные — «Биотехнология» — 274.
Топ-5 специальностей с минимальными проходными баллами на дневное платное в БГТУ в 2019—2020 году
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С какими максимальными и минимальными баллами абитуриенты поступали на платное дневное в ведущие вузы страны.
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