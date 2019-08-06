Молочный фестиваль

Источник материала: Единство

Ожидается, что фестиваль «Облака молока» соберет около 50 тыс. человек – как жителей Бреста, так и приезжих. Основные события пройдут в парке Мира, который будет разделен на семь тематических зон. Для зрителей установят две сцены – большую и малую. Праздничной атмосферой будет охвачена и проходящая вдоль парка Ленинградская улица.

«Это будет один из самых масштабных молочных фестивалей в Европе. В одном месте мы соберем площадки и композиции, которые охватывают разные сферы жизни и столетия. Здесь с легкостью можно будет погрузиться в атмосферу 19-го века, посетить школу старинного танца, совершить путешествие в мир молочных продуктов, заняться гимнастикой или просто расслабиться в chillout-зонах. На фудкортах будут готовить здоровые блюда, на сценах – выступать артисты, а вечером мы покажем кое-что невероятно красивое. Чтобы обойти все активности и принять в них участие, потребуется целый день», – заверяют организаторы.

Парк Мира на один день превратится в молочный город. Большую его часть займут интерактивные площадки и инсталляции, а вокруг них разместятся два фудкорта. В зоне «Савушкин» откроется молочный университет с роботами. А при желании можно будет засучить рукава: подоить корову и выиграть упаковку молока.

Зона «Брест-Литовск» вернет в Брест улочки 19-го века с аллеей мастеров, театром и ретро-рестораном. Каждый сможет примерить на себе образ человека из «золотого века».

В зоне TEOS гостей ожидают спортивные танцы и батлы. Здесь вы сможете потренироваться с опытными инструкторами. Самые активные смогут сразиться в виртуальном бою, проверить свою ловкость и посостязаться в набивании мяча с футболистами «Динамо-Брест».

Всех детей ожидает зона «СуперКид» с лабиринтом и игрушками. Заодно ребят научат рисовать и своими руками делать стильные стаканы для молока. Для самых маленьких предусмотрели батуты, скалодром и площадка с логическими играми.

Два основных входа в парк украсят красочные фотозоны, которые засветятся вечером. На всей территории парка будут расположены информационные точки, где организаторы будут раздавать карты фестивальной площадки, кепки и наклейки-потеряшки для малышей. На фестивале также будет работать благотворительная лавка, где при покупке сувенира можно помочь детям.

В течение дня на малой сцене выступят кавер-бэнды, танцевальные группы и детские коллективы. На фестивале будет работать два молочных кафе, а рядом «вырастет» часовая башня. На Дереве желаний можно будет оставить послания любимому городу.

Вечером на главной сцене, которая разместится на стадионе «Юность», пройдет гала-концерт. Завершится же фестиваль красочным световым шоу.

Несмотря на развлекательный формат, у фестиваля важная миссия – популяризировать культуру активного семейного отдыха, здоровый образ жизни и потребление натуральных молочных продуктов.

«Мы надеемся, что наш молочный фестиваль может стать одной из «визитных карточек» страны, которые позволят ей выделиться в мировом масштабе. Выбор тематики фестиваля неслучаен: республика входит в число крупнейших мировых экспортеров «молочки». Белорусы любят молоко, но, например, в потреблении сыров на душу населения все же отстают от жителей Западной Европы. Так что наш фестиваль позволит не только хорошо провести время, но и разобраться в пользе молочных продуктов для здоровья», – отмечают в компании «Савушкин продукт».

Молочный фестиваль пройдет в Бресте в парке Мира 30 августа с 12 до 23 часов. Вход для всех желающих свободный.

Напомним, ранее в Бресте после масштабной реставрации открылся парк Мира. «Савушкин продукт» организовал в нем спортивный комплекс с тренажерами, игровые зоны для детей, аллеи со скульптурами и площадку для французской игры петанк. Также установлено 30 скамеек, посажено свыше 2300 кустарников, 69 деревьев и 36 долго цветущих растений.