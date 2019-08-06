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Безвиз расширен указом президента

07.08.2019 19:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 300 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документ будет действовать вместо указа от 26 декабря 2017 года № 462, сообщила пресс-служба главы государства.

Ранее существовавшие раздельно две безвизовые зоны для туристско-рекреационных территорий Бреста и Гродно объединяются в одну безвизовую территорию «Брест — Гродно». В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский.

В этом регионе срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств. Кроме того, будет обеспечена возможность въезда еще через два дополнительных пункта пропуска на государственной границе («Бенякони» и «Берестовица»).

Иностранцы смогут перемещаться без виз по всей территории западных областей при условии следования в составе организованных туристических групп по маршрутам, предусматривающим посещение безвизовой территории «Брест — Гродно».

"Принятие указа продолжает целенаправленные усилия белорусского государства по развитию трансграничных человеческих контактов, является свидетельством открытого и дружелюбного характера внешней политики Беларуси. Документ будет способствовать росту туристической привлекательности нашей страны и укреплению экономики приграничных регионов", - говорится в сообщении.

Указ вступает в силу через три месяца после официального опубликования.

При этом сохраняется безвизовый порядок въезда в Беларусь для граждан ряда государств на срок до 30 суток через пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск, что предусмотрено указом от 9 января 2017 года № 8 (с изменениями, вступившими в силу 24 июля 2018 года).

Эффект меньше, чем от хоккея. Два года белорусского безвиза в цифрах
 

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 300 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан». Документ будет действовать...
 
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