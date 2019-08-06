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Красят даже опоры моста и люки. В Витебске наводят лоск возле предприятия, куда ждут президента
07.08.2019 19:20 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На проспекте Людникова в Витебске в эти дни развернули небывалую активность дорожники, транспортники, коммунальники и озеленители. Здесь кладут новый асфальт, ремонтируют трамвайные пути, обновляют краску на домах и мосту, чистят, подметают… Даже канализационные люки покрасили в ярко-зеленый цвет. Эпицентр работ — возле фабрики «Белвест». По Витебску ходят упорные слухи, что это предприятие собирается посетить президент. Поэтому, мол, на проспект Людникова, где находится фабрика, и стянули ударные силы рабочих.
Напомним, в конце июля стало известно, что государство
Посетит или нет глава государства фабрику, на базе которой
Днем 7 августа заметное скопление различной техники можно было видеть на всем протяжении проспекта Людникова — от его пересечения с проспектом Фрунзе до пересечения с улицей Гагарина.
Возле фирменного магазина «Марко» на Людникова, 16, уложили новенький асфальт на тротуаре и обновили дорожное покрытие на проезжей части.
— С чем связана такая концентрация техники и людей на одной улице? Президент, что ли, приезжает? — интересуемся у рабочих.
— Не знаю, нам он не докладывает, — смеется один из них. — Мы просто делаем свою обычную работу, а президент сюда приедет или кто другой — нам дело малое.
В районе Центрального спорткомплекса и на набережной Витьбы в парке бросаются в глаза канализационные люки — их зачем-то покрасили в ярко-зеленый цвет. Наверное, была идея замаскировать их под траву, но крышки, наоборот, стали заметнее.
Чем ближе фабрика «Белвест», тем громче стук кувалд и резче запах свежей краски.
На Юбилейном мосту рабочие красят в белый цвет бетонные опоры. Красят также остановку напротив «Белвеста».
Больше всего людей сосредоточено возле самого «Белвеста». Здесь рабочие ВТТУ занимаются ремонтом трамвайных путей. Сотрудники «Зеленхоза» собирают и грузят на машину обрезанные ветви деревьев.
К авральным работам накануне визита первого лица государства в Витебске не привыкать — достаточно вспомнить, как прошлой осенью
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По Витебску ходят упорные слухи, что «Белвест» собирается посетить президент. Поэтому, мол, на проспект Людникова, где находится фабрика, и стянули ударные силы...
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