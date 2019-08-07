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«В США и Европе такое повсюду». После критики московский блогер Илья Варламов похвалил Минск
07.08.2019 23:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На днях известный российский блогер и урбанист Илья Варламов выпустил пост «Плохой Минск», где
Если претензий к Минску у блогера было на 59 пунктов, то хороших моментов — на десяток меньше и все они объединены двумя идеями: сохранение советской застройки и порядок. Кстати, здесь эмоций и ярких выражений у автора заметно меньше.
1. В этот раз блогер похвалил столицу за сохранение центральных исторических объектов: Национальный художественный музей, кинотеатр «Победа» со старой вывеской, проспект Независимости без кондиционеров и остекленных балконов, набережная Свислочи с видом на дом со шпилем.
«Мне кажется, Минску не стоит больше расти вверх, иначе он потеряет часть своего наследственного советского очарования», — замечает блогер.
2. Также автор похвалил новые желтые трамвайные остановки, так как они безопасны для людей: выходя из трамвая, человек попадает на остановку, а не выпрыгивает на дорогу.
3. Понравилась Варламову и милая застройка на улице Первомайской, она сомасштабна человеку. На первых этажах расположены административные здания, на вторых — жилье.
4. Улица Октябрьская понравилась блогеру за крутой стрит-арт с большим количеством муралов от Vulica Brasil.
5. Впечатлила автора и реконструкция Верхнего города и улицы Зыбицкой. Но и тут нашлось место критике.
«Похвальная попытка воссоздать историческую среду, которая была утрачена во время войны. Хороший широкий тротуар. И обратите внимание, что здесь на столбиках нет цепей. Почему везде так нельзя было сделать?» — пишет Варламов, но ругает владельцев заведений, которые поставили на Герцена рекламные зонтики.
«Современная архитектура убогая. Начало новому Верхнему городу было положено хорошее, но всё это захлебнулось в бесконтрольном строительстве. Появились какие-то шалманы, торговые центры, пристройки, надстройки… И идея была обречена на провал, потому что историческая среда хороша, только когда она цельная».
Ругает также, когда видит здание с барами на Зыбицкой, 6.
6. Доволен блогер знаками пешеходного перехода «без раздражающих желтых рамок» и зебрами.
«В Минске нет ужасных ГОСТов, по которым надо уродовать переходы яркой бело-жёлтой разметкой. Точнее, они есть, но действуют только на нерегулируемых переходах. А если есть светофор, то показывают только габариты. Еще круто, что в центре рисуют островок безопасности. Конечно, его надо делать физической преградой, но для начала и так сойдет».
А увидев регулируемый переход с отдельной разметкой для велосипедистов, Варламов говорит: «Прямо как в Германии или Франции. Вот бы в России так».
7. Урбанист похвалил Минск за островки-преграды от парковок.
8. Варламов также оценил шеринг велосипедов и электросамокатов.
«Интересно будет посмотреть, долго ли продержится велошеринг в Минске. У Волгограда, например, не получилось из-за ворья и вандалов. А в Минске еще и цены крайне низкие».
9. Мелкие детали вроде лозунгов и белорусского орнамента на многоэтажке, фонари и лавочки на Востоке, канализационные люки уникального дизайна, а также заборы вдоль дорог в едином стиле также пришлись по душе урбанисту.
«Хорошо, что такие элементы тоже сохраняют. Несоветского наследия в Минске практически не осталось».
10. В столичном дворе Варламову понравился рисунок на подъезде и благоустройство в виде диких зарослей.
«С этим они попали в тренд. В США и Европе такое сейчас повсюду, только цветов поменьше».
Урбанист Илья Варламов заканчивает свой пост про Минск фразой: «Зато в Минске чисто!»
«Но не оставляет чувство, что ты приехал с инспекцией в образцово-показательную военную часть».
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Что же все-таки понравилось урбанисту - в нашем материале.
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