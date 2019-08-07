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В Гомеле открывается еще один жесткий дискаунтер «Светофор»
07.08.2019 21:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Новый магазин низких цен «Светофор» площадью более 1200 квадратных метров открывается в Гомеле. Это уже второй подобный супермаркет в нашем городе.
Появится дискаунтер на улице Шилова на месте бывшей базы Облторгсоюза. Открытие намечено на 8 августа.
«Светофор» насчитывает более 800 магазинов в России, Казахстане и Китае. В Беларусь российская сеть пришла в 2017 году — здесь ее развивают две компании «МосПродуктСервис» и «ЛенПродуктСервис». Ранее
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Новый магазин низких цен «Светофор» площадью более 1200 квадратных метров открывается в Гомеле. Это уже второй подобный супермаркет в нашем городе.
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