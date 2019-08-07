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В Гомеле открывается еще один жесткий дискаунтер «Светофор»

07.08.2019 21:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Новый магазин низких цен «Светофор» площадью более 1200 квадратных метров открывается в Гомеле. Это уже второй подобный супермаркет в нашем городе.


Появится дискаунтер на улице Шилова на месте бывшей базы Облторгсоюза. Открытие намечено на 8 августа.

«Светофор» насчитывает более 800 магазинов в России, Казахстане и Китае. В Беларусь российская сеть пришла в 2017 году — здесь ее развивают две компании «МосПродуктСервис» и «ЛенПродуктСервис». Ранее сообщалось, что российский ритейлер к концу 2019 года планирует прирасти в Беларуси до 50 магазинами.

 
Теги: Гомель
 
 
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Новый магазин низких цен «Светофор» площадью более 1200 квадратных метров открывается в Гомеле. Это уже второй подобный супермаркет в нашем городе.
 
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