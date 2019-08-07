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Закон об отсрочках от армии: при поступлении в вуз до 10 августа действуют старые правила

07.08.2019 18:53 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Призывники, зачисленные на обучение до 10 августа, имеют право на отсрочку от военной службы для продолжения образования по старым нормам, сообщили в Министерстве обороны.

Эта позиция была выработана заинтересованными госорганами с целью реализации норм закона от 23 июля 2019 года «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». В Минобороны считают, что при этом максимально учитываются интересы граждан.

Право на отсрочку предоставит призывная комиссия после подачи документов, передает БелТА.

Подобную позицию по этому вопросу высказало и Министерство образования, хотя ранее допускались различные трактовки. «Те, кто в этом году поступал на первый курс вуза и в магистратуру, были зачислены до 10 августа (до вступления в силу «закона об отсрочках). Будут ли военкоматы призывать этих студентов сейчас? Здесь конкретные ответы мы будем давать вместе с Минобороны», - цитирует начальника главного управления высшего образования Министерства образования Сергея Касперовича Tut.by.

Палата представителей в срочном порядке приняла в июне поправки, ограничивающие возможности отсрочки от службы в армии, а 24 июля подписал Лукашенко. Законопроект вызвал негативную реакцию у многих. За два дня более 10 тыс жителей Беларуси подписали электронную петицию против его принятия. Чрезмерным назвали предложенные в документе меры и эксперты: звучали мнения о "вымывании" людей из магистратуры и возможной эмиграции перспективных молодых людей.

При этом, в Минобороны назвали магистратуру «крышей» от армии.

 
 
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Призывники, зачисленные на обучение до 10 августа, имеют право на отсрочку от военной службы для продолжения образования по старым нормам, сообщили в Министерстве...
 
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