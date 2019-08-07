Как выглядит рынок в Таборах, куда переедет часть торгового городка из Ждановичей

Источник материала: Tut.by

В скором времени часть рынка в Ждановичах ожидает переезд . Оптовый «Лебяжий» и плодоовощной рынки переедут в населенный пункт Таборы, который расположен в 8 километрах от МКАД. Мы посмотрели, как выглядит новый участок, где разместится порядка 800 торговых мест.





Таборы находятся в 8 километрах от МКАД. От Ждановичей до нового объекта ехать примерно 10 минут, он расположен на окраине населенного пункта Таборы.

Заместитель директора ТД «Ждановичи» Евгений Липинский говорит, что новая территория в Таборах занимает порядка 16 га. Сюда переедет «Лебяжий», а точнее больше 90% нынешних арендаторов. С некоторыми уже заключены предварительные договоры аренды. Это и те, кто вели торговлю с машин, и те, кто продавал в павильонах.



Евгений Липинский

— В перспективе мы готовы принять здесь рынок «Поле чудес». Сейчас многие изъявляют желание ехать сюда, чтобы работать в комплексе. Здесь аренда точно не будет больше, она будет разделена на несколько этапов — мы сделаем плавный переход аренды от минимальной до существующей в настоящее время на «Лебяжьем». Будут сохранены льготы для отдельных категорий граждан, — объясняет замдиректора.

800 торговых мест и огромные навесы

Основная площадка в Таборах уже готова — четыре навеса установлено, заканчивают благоустройство территории и асфальтирование. С дороги рынок закроют забором.



Под этими четырьмя навесами будут торговать с машин

Под навесами суммарно могут разместиться 288 торговых точек, рядом будут установлены павильоны. Вся площадь рынка рассчитана на 800 торговых мест.

В трех зданиях под крышей будут служебные помещения. В том числе ветеринарная и карантинная службы, где продавцы перед работой смогут получить все разрешительные документы.



Административное здание

Вскоре на новом рынке также заасфальтируют площадку для парковки на 700 машино-мест.

Как добраться до нового рынка?

Рядом с новым рынком есть две остановки для общественного транспорта. Иногда сюда ходят маршрутки. В Таборах уже проходило выездное заседание с представителями предприятия «Столичный транспорт и связь» и Минского райисполкома по поводу транспортного сообщения с рынком.



Место расположения рынка выделено на карте красной точкой. Скриншот «Яндекс.Карты»

— Они только за то, чтобы пустить сюда дополнительный транспорт, тут есть возможность сделать конечный разворотный пункт. Нам сказали, как только рынок будет готов открываться, так сразу сюда готовы будут запустить транспорт. Нам лишь нужно за месяц сообщить об открытии рынка, — рассказывает заместитель директора ТД «Ждановичи».

Кстати, совсем близко с этим участком проходят железнодорожные пути. Только создать остановку для электрички не получилось.





— В БЖД нам ответили, что на данный момент для этого нет технической возможности.

«Такого рынка в черте города нигде нет»

Переезд «Лебяжьего» запланирован на январь 2020 года.

— Лучше сделать это зимой, потому что в январе и феврале на рынке затишье. Тогда арендаторы переедут без большого ущерба, — объясняет Липинский.

Земля под перенос рынка выделялась Минским областным исполкомом в аренду на 50 лет.





— Когда создавали проект, мы ориентировались на зарубежный опыт коллег. Такого рынка в черте города нигде нет. Когда мы начинали — это была окраина, а сейчас Лебяжий застраивается, наверное, рынок создает какой-то дискомфорт для людей. Мы и сами понимали, что такой рынок не может работать в черте города.

Объект строили с 2013 года, сюда вложили как минимум 5 миллионов долларов. О сроках окупаемости объекта можно говорить, когда работы будут завершены и появится смета.

Ранее мы писали, что как только новый застройщик, получивший площадку бывшего рынка, выплатит компенсацию, начнется снос конструкций на рынке «Лебяжий» и освобождение площадей. Эти выплаты потянули на сумму более чем 4,7 миллиона рублей. Но, как нам объяснил замдиректора ТД «Ждановичи», застройщик еще не начинал выплаты.





Напомним, в начале 2018 года президент отдал под жилую застройку земли рынка «Лебяжий». В мае на аукционе этот участок на 16,3 гектара за 20 миллионов рублей выкупила компания ООО «Сетко Интернешнл». Ее владельцами оказались брат основателя BNK Holding, а также один из учредителей этой компании.

BNK Holding — крупный инвестор в недвижимость Минска, компания построила бизнес-центры Galileo, Rubin Plaza, SilverTower.