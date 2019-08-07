Отсрочки, китайские проблемы, «Пьяная вишня», новый Тарантино и уход «золотой рыбки» - все за вчера

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Доброе утро!

Будьте осторожны — в Беларусь идет циклон Xaver. Нет, это не тот, который Havier, но тоже может быть страшно: на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности .





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ









ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

Любите арбузы ? Смотрите, как их выращивают под Гомелем — много и вкусные. Покупатели, говорят, не верят, что это наши. «Показываем фото поля своего, говорят: это фотошоп. Обидно до слез», — рассказывают в семье арбузного барона… В общем, читайте сами .

? Смотрите, как их выращивают под Гомелем — много и вкусные. Покупатели, говорят, не верят, что это наши. «Показываем фото поля своего, говорят: это фотошоп. Обидно до слез», — рассказывают в семье арбузного барона… . А вот еще одна очень мотивирующая история о том, как можно работать на себя — и получать от этого удовольствие. Двум парням из Минска было так скучно в универе, что они познакомились на отработке физры — и замутили собственный бизнес: курсы английского для детей. Теперь там учат и взрослых, преподаватели зарабатывают по 2 тысячи, а парни копят на свой первый Cayenne .

о том, как можно работать на себя — и получать от этого удовольствие. Двум парням из Минска было так скучно в универе, что они познакомились на отработке физры — и замутили собственный бизнес: курсы английского для детей. Теперь там учат и взрослых, преподаватели зарабатывают по 2 тысячи, . Поговорили с девушками, которые сумели побороть анорексию , о том, почему их вес стал стремительно снижаться (не у всех виной тому была диета), что изменилось в их внешности (если коротко — почти все), как боролись с болезнью и к каким последствиям она привела . Берегите себя: когда ты весишь 27 кг и не можешь есть — это уже далеко не о стройности.

, о том, почему их вес стал стремительно снижаться (не у всех виной тому была диета), что изменилось в их внешности (если коротко — почти все), . Берегите себя: когда ты весишь 27 кг и не можешь есть — это уже далеко не о стройности. Помните, на днях известный российский блогер и урбанист Илья Варламов выпустил пост «Плохой Минск», где Минск">раскритиковал нашу столицу? На следующий день у него вышел текст « Хороший Минск » с похвалой города. Что все-таки понравилось урбанисту — в нашем материале .

» с похвалой города. Что все-таки понравилось урбанисту — . Заметили, кстати, сколько в Минске стало электросамокатов? Это круто, но мы (и не только) переживаем: скорость, которую они могут развивать, опасна как для их пользователей, так и для пешеходов. Прикинули, что с этим можно и нужно делать .





О СПОРТЕ

Наша «золотая рыбка» Александра Герасименя объявила о завершении карьеры. А ведь она — единственный представитель плавания в суверенной истории Беларуси, кто сумел добыть олимпийскую медаль!.. Вы хотите знать, в чем причина ?





А олимпийская чемпионка Беларуси Надежда Скардино ждет ребенка и готовится к свадьбе. Поздравляем! Вот здесь она нам все-все рассказала .

ждет ребенка и готовится к свадьбе. Поздравляем! . Увы, наша теннисистка Вика Азаренко проиграла украинке Даяне Ястремской во втором раунде турнира в Торонто. Ну и, собственно, все.

Все новости среды, 7 августа

Кстати. Сегодня же у нас очередная «Экономика на пальцах»! Обсуждать будем, что ждет белорусов в год выборов президента, как падающая цена нефти отразится на мировой экономике и многое другое. Присоединяйтесь к прямому эфиру в 15.25 — будет интересно !

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