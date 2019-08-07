Отсрочки, китайские проблемы, «Пьяная вишня», новый Тарантино и уход «золотой рыбки» - все за вчера

Совсем скоро Светлогорский ЦКК может расторгнуть контракт строительного подряда с Китайской корпорацией инжиниринга САМСЕ. За последний год это будет уже второй белорусско-китайский крупный проект с подобным исходом: ранее поставили на паузу запуск комплекса по производству мелованных и немелованных видов картона в Добруше на базе бумажной фабрики «Герой труда». Помните, кстати, как 4 года назад китайцы из Добруша в Гомель за зарплатой, которую им не платили, ходили?.. Говорят, это все было ожидаемо. Что не так?
Стало известно, что с 14 августа ставка рефинансирования снижается — давайте расскажем, на сколько. Поздравляем тех, чьи кредиты привязаны к ее размеру!
В западных регионах Беларуси расширили «безвиз». Куда еще и на сколько можно приехать туристам — читайте здесь.
У вас уже проверили техосмотр? Если вы его еще не проходили, то имейте в виду, что на дорогах страны сейчас очень активные гаишники — у них спецоперация.
Президент Украины Владимир Зеленский снова позвонил Путину, чтобы он повлиял на тех, кто ведет стрельбу по украинским военным на юго-востоке Украины. О чем еще говорили, читайте здесь. Ну и с Макроном Зеленский вчера общался — о скорейшей встрече в «нормандском формате».
Любите арбузы? Смотрите, как их выращивают под Гомелем — много и вкусные. Покупатели, говорят, не верят, что это наши. «Показываем фото поля своего, говорят: это фотошоп. Обидно до слез», — рассказывают в семье арбузного барона… В общем, читайте сами.
А вот еще одна очень мотивирующая история о том, как можно работать на себя — и получать от этого удовольствие. Двум парням из Минска было так скучно в универе, что они познакомились на отработке физры — и замутили собственный бизнес: курсы английского для детей. Теперь там учат и взрослых, преподаватели зарабатывают по 2 тысячи, а парни копят на свой первый Cayenne.
Поговорили с девушками, которые сумели побороть анорексию, о том, почему их вес стал стремительно снижаться (не у всех виной тому была диета), что изменилось в их внешности (если коротко — почти все), как боролись с болезнью и к каким последствиям она привела. Берегите себя: когда ты весишь 27 кг и не можешь есть — это уже далеко не о стройности.
Помните, на днях известный российский блогер и урбанист Илья Варламов выпустил пост «Плохой Минск», где Минск">раскритиковал нашу столицу? На следующий день у него вышел текст «Хороший Минск» с похвалой города. Что все-таки понравилось урбанисту — в нашем материале.
Заметили, кстати, сколько в Минске стало электросамокатов? Это круто, но мы (и не только) переживаем: скорость, которую они могут развивать, опасна как для их пользователей, так и для пешеходов. Прикинули, что с этим можно и нужно делать.
Трагедии, потрясшие Америку в прошедшие выходные, в очередной раз подняли вопрос, влияет ли свободное приобретение огнестрельного оружия и его количество на руках у граждан на риск повторения шутинга. Сторонники этой версии приводят в пример США, где «огнестрел» легален для гражданских, а новости о стрельбе появляются сравнительно часто. Противники утверждают, что зависимость не доказана. Мы же, опираясь на открытые источники, попробовали узнать, за кем правда.
Помните, в Минске на днях открылся бар «Пьяная вишня«? Многие белорусы удивились, что заведение работает не по известной украинской франшизе — ведь концепт монобара из страны-соседки повторен практически точь-в-точь. А мы узнали, что украинцы не продали франшизу белорусам… «по политическим мотивам».
Дождались. В минском прокате — новый Тарантино. Наша Аня Ефременко посмотрела «Однажды в… Голливуде» на два дня раньше премьеры и рекомендует вам бежать за билетами прямо сейчас. Объяснить, почему?
А теперь — тест: попробуйте узнать известные книги по их упрощенному (даже слишком) пересказу. Вообще-то это не так просто, как кажется — поехали!
О СПОРТЕ
Наша «золотая рыбка» Александра Герасименя объявила о завершении карьеры. А ведь она — единственный представитель плавания в суверенной истории Беларуси, кто сумел добыть олимпийскую медаль!.. Вы хотите знать, в чем причина?