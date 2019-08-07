ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отсрочки, китайские проблемы, «Пьяная вишня», новый Тарантино и уход «золотой рыбки» - все за вчера

08.08.2019 08:06 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Будьте осторожны — в Беларусь идет циклон Xaver. Нет, это не тот, который Havier, но тоже может быть страшно: на сегодня объявлен оранжевый уровень опасности.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Минобороны приняло окончательное решение по отсрочкам: поступивших в этом году (но не везде) новый закон не коснется! Ура!
  • Совсем скоро Светлогорский ЦКК может расторгнуть контракт строительного подряда с Китайской корпорацией инжиниринга САМСЕ. За последний год это будет уже второй белорусско-китайский крупный проект с подобным исходом: ранее поставили на паузу запуск комплекса по производству мелованных и немелованных видов картона в Добруше на базе бумажной фабрики «Герой труда». Помните, кстати, как 4 года назад китайцы из Добруша в Гомель за зарплатой, которую им не платили, ходили?.. Говорят, это все было ожидаемо. Что не так?



ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Любите арбузы? Смотрите, как их выращивают под Гомелем — много и вкусные. Покупатели, говорят, не верят, что это наши. «Показываем фото поля своего, говорят: это фотошоп. Обидно до слез», — рассказывают в семье арбузного барона… В общем, читайте сами.
  • А вот еще одна очень мотивирующая история о том, как можно работать на себя — и получать от этого удовольствие. Двум парням из Минска было так скучно в универе, что они познакомились на отработке физры — и замутили собственный бизнес: курсы английского для детей. Теперь там учат и взрослых, преподаватели зарабатывают по 2 тысячи, а парни копят на свой первый Cayenne.
  • Поговорили с девушками, которые сумели побороть анорексию, о том, почему их вес стал стремительно снижаться (не у всех виной тому была диета), что изменилось в их внешности (если коротко — почти все), как боролись с болезнью и к каким последствиям она привела. Берегите себя: когда ты весишь 27 кг и не можешь есть — это уже далеко не о стройности.
  • Помните, на днях известный российский блогер и урбанист Илья Варламов выпустил пост «Плохой Минск», где Минск">раскритиковал нашу столицу? На следующий день у него вышел текст «Хороший Минск» с похвалой города. Что все-таки понравилось урбанисту — в нашем материале.
  • Заметили, кстати, сколько в Минске стало электросамокатов? Это круто, но мы (и не только) переживаем: скорость, которую они могут развивать, опасна как для их пользователей, так и для пешеходов. Прикинули, что с этим можно и нужно делать.


  • Видели новые смартфоны, которые скоро будут продаваться в Беларуси за огромные деньги? Да-да, речь о Samsung Galaxy Note10 — и вот что мы о нем думаем (на первый взгляд).
  • Трагедии, потрясшие Америку в прошедшие выходные, в очередной раз подняли вопрос, влияет ли свободное приобретение огнестрельного оружия и его количество на руках у граждан на риск повторения шутинга. Сторонники этой версии приводят в пример США, где «огнестрел» легален для гражданских, а новости о стрельбе появляются сравнительно часто. Противники утверждают, что зависимость не доказана. Мы же, опираясь на открытые источники, попробовали узнать, за кем правда.
  • Помните, в Минске на днях открылся бар «Пьяная вишня«? Многие белорусы удивились, что заведение работает не по известной украинской франшизе — ведь концепт монобара из страны-соседки повторен практически точь-в-точь. А мы узнали, что украинцы не продали франшизу белорусам… «по политическим мотивам».
  • Дождались. В минском прокате — новый Тарантино. Наша Аня Ефременко посмотрела «Однажды в… Голливуде» на два дня раньше премьеры и рекомендует вам бежать за билетами прямо сейчас. Объяснить, почему?
  • А теперь — тест: попробуйте узнать известные книги по их упрощенному (даже слишком) пересказу. Вообще-то это не так просто, как кажется — поехали!

О СПОРТЕ

  • Наша «золотая рыбка» Александра Герасименя объявила о завершении карьеры. А ведь она — единственный представитель плавания в суверенной истории Беларуси, кто сумел добыть олимпийскую медаль!.. Вы хотите знать, в чем причина?


Все новости среды, 7 августа

Кстати. Сегодня же у нас очередная «Экономика на пальцах»! Обсуждать будем, что ждет белорусов в год выборов президента, как падающая цена нефти отразится на мировой экономике и многое другое. Присоединяйтесь к прямому эфиру в 15.25 — будет интересно!

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 67
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Будьте осторожны - в Беларусь идет циклон Xaver. Нет, это не тот, который Havier, но тоже может быть страшно.
 
Новости дня
Новости общества
 
Как выглядит рынок в Таборах, куда переедет часть торгового городка из Ждановичей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские кожаные куртки на зиму Butik.ru отсюда
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика