|
В Пинске открыли трехэтажный детсад за 7,7 миллиона рублей
08.08.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
7 августа в Пинске в микрорайоне «Радужный» открыли детский сад,
Строительство детсада финансировалось из областного бюджета. На объект было выделено порядка 8 млн рублей — но вложились в 7,7 млн.
В новом трехэтажном здании детского сада предусмотрены необходимые для развития детей помещения: бассейн, ресурсный центр, компьютерный кабинет, музыкальный и спортивный залы. Во дворе обустроены игровые площадки.
В детском саду будет обучаться 13 групп, малыши от 2 до 3 лет будут находиться на первом этаже, дети старшего возраста займут верхние.
Генеральным планом развития Пинска предусмотрено также строительство школы-сада на 400 мест в микрорайоне «Радужный».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В детском саду будет обучаться 13 групп.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)