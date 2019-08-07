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В Пинске открыли трехэтажный детсад за 7,7 миллиона рублей

08.08.2019 08:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

7 августа в Пинске в микрорайоне «Радужный» открыли детский сад, сообщает «Медиа-Полесье».


Строительство детсада финансировалось из областного бюджета. На объект было выделено порядка 8 млн рублей — но вложились в 7,7 млн.


В новом трехэтажном здании детского сада предусмотрены необходимые для развития детей помещения: бассейн, ресурсный центр, компьютерный кабинет, музыкальный и спортивный залы. Во дворе обустроены игровые площадки.


В детском саду будет обучаться 13 групп, малыши от 2 до 3 лет будут находиться на первом этаже, дети старшего возраста займут верхние.


Генеральным планом развития Пинска предусмотрено также строительство школы-сада на 400 мест в микрорайоне «Радужный».



 
 
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В детском саду будет обучаться 13 групп.
 
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