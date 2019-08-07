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Меньше трети белорусов считают свое состояние здоровья хорошим

08.08.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Большая часть белорусов в возрасте 16 лет и старше оценивает свое здоровье как удовлетворительное и меньше трети — как хорошее. При этом лучше себя чувствуют жители города, чем села, сообщается в свежем сборнике Белстата «Социальное положение и уровень жизни населения Республики Беларусь».


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На начало 2019 года 64% белорусов оценили свое состояние здоровья как удовлетворительное, 27,5% как хорошее, а 8,5% как плохое. Интересно, что последние три года этот показатель практически не меняется.

В начале 2018 года 63,1% белорусов говорили, что состояние их здоровья удовлетворительное, 27,6% — хорошее, а 9,3% — плохое. По информации на начало 2017 года, 62,8% жителей страны были удовлетворены своим здоровьем, 27,6% считали его хорошим, а 9,6% — плохим.

Согласно исследованию, самыми здоровыми себя считают жители Витебской области. Там 32,9% жителей сказали, что у них хорошее здоровье. Меньше всего тех, кто считает свое здоровье хорошим, в Гомельской области — здесь так ответили только 18% опрошенных.

Больше всего недовольных своим здоровьем в Брестской области. Там 10,3% жителей старше 16 лет сказали, что их здоровье плохое. Ниже всего этот показатель в Гродненской области: только 7,3% жителей посчитали свое здоровье плохим.

29,7% жителей белорусских городов оценивают свое здоровье как хорошее. На селе этот показатель ниже — 21,5%.

 
 
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Большая часть белорусов в возрасте 16 лет и старше оценивает свое здоровье как удовлетворительное, и только треть - как хорошее.
 
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