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Меньше трети белорусов считают свое состояние здоровья хорошим
08.08.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Большая часть белорусов в возрасте 16 лет и старше оценивает свое здоровье как удовлетворительное и меньше трети — как хорошее. При этом лучше себя чувствуют жители города, чем села, сообщается в свежем
На начало 2019 года 64% белорусов оценили свое состояние здоровья как удовлетворительное, 27,5% как хорошее, а 8,5% как плохое. Интересно, что последние три года этот показатель практически не меняется.
В начале 2018 года 63,1% белорусов
Согласно исследованию, самыми здоровыми себя считают жители Витебской области. Там 32,9% жителей сказали, что у них хорошее здоровье. Меньше всего тех, кто считает свое здоровье хорошим, в Гомельской области — здесь так ответили только 18% опрошенных.
Больше всего недовольных своим здоровьем в Брестской области. Там 10,3% жителей старше 16 лет сказали, что их здоровье плохое. Ниже всего этот показатель в Гродненской области: только 7,3% жителей посчитали свое здоровье плохим.
29,7% жителей белорусских городов оценивают свое здоровье как хорошее. На селе этот показатель ниже — 21,5%.
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Большая часть белорусов в возрасте 16 лет и старше оценивает свое здоровье как удовлетворительное, и только треть - как хорошее.
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