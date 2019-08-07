В Мозыре милиция ищет велосипедистку, которая сбила годовалую девочку - и скрылась

Источник материала: Tut.by

Прогулка с маленьким ребенком для одной из мозырских семей обернулась неприятностью. На годовалую девочку наехала велосипедистка — и скрылась с места происшествия, сообщает телеканал «Мозырь».

Инцидент произошел вечером 27 июля на улице Мира. Малышка Мия прогуливалась с отцом. В какой-то момент на ребенка наехала велосипедистка. Женщина скрылась, а у девочки в результате столкновения синяки на лице, руках, ногах.

Родители малышки написали заявление в милицию. Оперативники занимаются розыском велосипедистки.

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