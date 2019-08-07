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В Мозыре милиция ищет велосипедистку, которая сбила годовалую девочку - и скрылась

08.08.2019 08:32 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прогулка с маленьким ребенком для одной из мозырских семей обернулась неприятностью. На годовалую девочку наехала велосипедистка — и скрылась с места происшествия, сообщает телеканал «Мозырь».

Инцидент произошел вечером 27 июля на улице Мира. Малышка Мия прогуливалась с отцом. В какой-то момент на ребенка наехала велосипедистка. Женщина скрылась, а у девочки в результате столкновения синяки на лице, руках, ногах.

Родители малышки написали заявление в милицию. Оперативники занимаются розыском велосипедистки.

Если вы узнали девушку на снимке, позвоните 102.

 
 
Ссылка на источник 84
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Прогулка с маленьким ребенком для одной из мозырских семей обернулась неприятностью. На годовалую дочь наехала велосипедистка и скрылась с места происшествия.
 
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