«Самый большой - 15 кило. И сладкий!». Студент под Кличевом вырастил 60 арбузов и персики

Источник материала: Tut.by

Только посмотрите, какие арбузы вырастил студент Сергей Долгий в Кличевском районе — их 60 штук, а самый большой весит 15 кг. Второкурсник БНТУ говорит, что занимается бахчой вот уже 3 года, а после выпуска из вуза возьмется за нее основательно: расширит площади и будет дальше выращивать арбузы. Наверное, станет как «Гомеля удивляет французов и сам себе завидует">арбузный барон» Игорь Гринько из-под Гомеля, только уже в Могилевской области.



Сергей Долгий и его урожай арбузов в 2019 году. Фото: vk.com/dolgiy_sergey94

— В прошлом году урожай был меньше. А в этом прошли хорошие дожди, было солнце, потому результат превысил все ожидания, — рассказывает Сергей Долгий.

Арбузы Сергей выращивает на даче в деревне Усохи Кличевского района, где прошло его детство. А сейчас второкурсник БНТУ отдыхает тут после практики — ну и урожай собирает.

Присматривает за бахчой, пока будущий инженер-педагог учится, его бабушка. 62-летняя Жанна Солонович в сельском хозяйстве не новичок — работала главным бухгалтером в ОАО «Бацевичи-АГРО». Но делает Жанна Васильевна минимум работы. Прополка, например, — исключительно дело Сергея.

— Пропалывать обязательно, ведь трава забирает много воды. А арбузы я сам специально не поливаю, — объясняет студент. — И никакой «химии» — только навозом удобряю.

Семена, говорит, покупает самые обычные, в Кличеве. Сорта — «Огонек» и «Астраханский». Объясняет: «Я знаю, что они дадут хороший урожай». За 3 года, по словам Сергея, он вырастил около 150 арбузов весом 4−8 кг, в основном. И это только начало! Студент уже планирует, как будет развивать свой маленький бизнес.

— Буду каждый год пробовать что-то новое. У меня в этом году даже персики впервые пошли!



Персиковое дерево с плодами, которое вырастил Сергей Долгий под Кличевом. Фото: vk.com/dolgiy_sergey94