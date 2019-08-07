«Сидели на одном стуле». Как в строительной организации коллеги выиграли машину и квартиру

Источник материала: Tut.by

В 2009 году Николай Шпаковский вместе с женой и сыном переехал из Пинска в Минск: супруге предложили работу в банке. Сам Николай устроился электриком в «Стройтрест № 4». А 23-летний Иван Зиняев родился и вырос в столице. Здесь же учился и теперь трудится в том же «Стройтресте № 4». Но объединяет мужчин не только место работы. Осенью 2018-го Николай, играя в «Удача в придачу!», за пачку приправ получил квартиру. А через год его коллеге Ивану достался автомобиль по цене шоколадки. Мужчины уверены: у них счастливая организация.

Вместе с сетью магазинов «Евроопт» продолжаем проект «По следам удачи» , где рассказываем истории людей, которым крупно повезло.

«Купил приправу „с сюрпризом“»

В 2004 году Николай Шпаковский гулял на свадьбе друга. Там познакомился с красавицей Ольгой и влюбился. Вскоре пара сыграла собственную свадьбу, а через два года у супругов родился сын Кирилл. Долгое время, чтобы прокормить семью, Николай ездил из родного Пинска на заработки в Москву: трудился монтажником на стройках.



Николай Шпаковский

— В Беларуси был кризис, и многие зарабатывали свою копеечку в России. А 10 лет назад, когда Оля выходила из декрета, ей предложили хорошее место в Минске, и мы решили переезжать. Здесь уже отдали сына в сад, а я понял: хочу «осесть».

Еще живя в Пинске, Николай окончил аграрно-технический колледж, получил специальность электромонтера. Перебравшись в столицу, узнал от знакомого, что в «Стройтрест № 4» требуются электрики. Вот уже как 10 лет как мужчина работает в этом месте.

Ноябрь прошлого года оказался для мужчины удачным сразу по нескольким причинам. Во-первых, его повысили до инженера-энергетика. А во-вторых, буквально в тот же день на планерке Николай узнал, что выиграл квартиру.

— До этого я ничего не выигрывал. Супруга как-то получила сертификат на 10 рублей, я же — ни рубля. И тут вон как! Жена всегда любила «Удача в придачу!», я же был нейтрален к игре. Приобретал исключительно нужные продукты. Вот и купил приправу «с сюрпризом».





Все 10 лет своего пребывания в столице семья Шпаковских живет на съемной квартире. Николай говорит, что планировали сами строить жилье, но накопить какую-никакую сумму возможности не было. Все деньги уходили на бытовое: поесть и одеться.

— Выигранная «однушка» решила жилищный вопрос. Но мы захотели расшириться: все-таки сын растет, ему хочется иногда уединиться. Продали «однушку», взяли кредит и строим двухкомнатную квартиру. Кстати, тоже в Сухарево, в 100 метрах от той, что нам подарил «Евроопт». Нам нравится этот район, школа рядом — все очень удобно.

Уже в сентябре Шпаковские получат ключи от новой квартиры и примутся за ремонт.

«Сдам на права — поедем на море»

Иван Зиняев отучился на технического строителя в Минском энергетическом колледже. После окончания три с половиной года работал по распределению на ТЭЦ-5 под Минском. А последний год трудится мастером общестроительных работ в одном из филиалов «Стройтреста № 4».



Иван Зиняев

— Не знал, что устраиваюсь в такую счастливую организацию, — шутит Иван.

Иван — четвертый ребенок в семье. У него есть старшие брат и две сестры. Брат занят на мебельной фабрике. Одна сестра работает в авиакомпании «Белавиа», другая торгует в небольшом магазине. Иван признается, что практически все свободное время проводит с семьей.

— Мои родители уже на пенсии, им нужно помогать. Да и за племянниками, бывает, надо приглядеть. О девушке тоже не стоит забывать: отношения требуют времени и сил. Плюс я заочно получаю высшее образование: учусь в Институте предпринимательской деятельности на экономиста-строителя. Времени даже на то, чтобы найти хобби, не остается. Но я люблю и работу, и семью, поэтому не жалуюсь.

О том, что он выиграл автомобиль, Иван узнал, как и Николай Шпаковский, на рабочей планерке. Молодой человек так разволновался, что главный инженер отправил его пить успокоительное. В свою удачу Иван поверил только когда посмотрел запись трансляции с розыгрыша.

— Я отношусь к игре без азарта, так что выигрыш был полной неожиданностью! Раньше я даже не задумывался на тему того, кто там вообще побеждает. Просто покупал шоколадки для любимой девушки. Вот одна из них, скорее всего, и «сработала», — рассуждает мужчина.



Сейчас за рулем Иван может только фотографироваться, но скоро все изменится

У Ивана пока нет прав: выигранное авто к парковке возле дома транспортировала его старшая сестра. В автошколе наш герой отучился четыре года назад, осталось только сдать экзамен в городе. Пока же на «Джили» молодого человека возят то отец, то сестра. Без Ивана никто из домашних машину не использует.

— Родные говорят: «Досдавай на права, бери отпуск и поедем на море!» Мне план нравится, но куда мы поедем, станет ясно только через год, когда закончу институт. Сейчас все положенные мне «каникулы» уходят на то, чтобы закрывать сессии.

«Хотите выиграть, устраивайтесь к нам»

К слову, в организации наших героев шутят: «Хотите выиграть, устраивайтесь к нам».

— Самое интересное, что мы с Ваней даже сидели на одном и том же месте в кабинете, когда нам звонили из «Евроопта». Вот это совпадение! — смеется Николай.





Планы на будущее у мужчин, по их словам, земные. Иван хочет получить диплом, сдать, наконец, экзамен в автошколе и отправиться с семьей к морю.

Николай же мечтает порыбачить в океане. Правда, как рассказывает мужчина, сначала надо сделать ремонт в новой квартире, потом тоже отучиться в институте, а после можно и к океану. Сейчас мужчина ловит рыбу в Припяти.



Возле родного «Стройтреста»

— Я очень люблю рыбалку. Стараюсь выбираться с удочкой к водоему каждые выходные. Это расслабляет, помогает разгрузить голову. Может, выиграю еще и машину и на ней поеду к большой воде. Кто знает?

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