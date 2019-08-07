Все, что нужно знать о гепатите С. Памятка, которая может пригодиться каждому

Источник материала: Tut.by

По оценкам ВОЗ, в 2016 году от гепатита С умерли приблизительно 399 000 человек. В День борьбы с гепатитом, который прошел 28 июля, Всемирная организация здравоохранения вновь обратилась с призывом уделить больше внимания и выделить дополнительные бюджеты для победы над вирусными гепатитами к 2030 году. По оценкам экспертов, которые были озвучены на Международном конгрессе по заболеваниям печени, менее десятка стран с большой долей вероятности добьются элиминации вирусных гепатитов к обозначенному ВОЗ сроку.

В Беларуси активно работает программа по лечению хронического гепатита С (ХГС) бесплатно, за счет бюджетных средств. Поможет ли это справиться с вирусными гепатитами, сколько сегодня в стране остается людей, пораженных этим вирусом, и есть ли у Беларуси шансы покончить с этой болезнью к 2030-му — разбираем в материале.

Зачем мне знать о гепатите С? Я ведь не отношусь к неблагополучным слоям населения. Мы все находимся в зоне риска, вне зависимости от социального статуса и достатка. Гепатит С передается непосредственно через кровь. Пирсинг, татуаж, маникюр, педикюр, очень редко медицинские манипуляции — все это может нести в себе риск заражения. Если вы решили делать какую-либо процедуру, уточните заранее все интересующие вас вопросы, узнайте, все ли в порядке в заведении с соблюдением санитарно-гигиенических правил. Если вы где-то контактировали с кровью (например, вас поранили в салоне на маникюре) и не уверены в стерильности инструментов, лучше сдать анализ. Делать это нужно не раньше, чем через два месяца после контакта.

У меня есть знакомый с гепатитом С. Могу ли я заразиться от него при общении или рукопожатии? Нет. При общении, рукопожатиях, объятиях, поцелуях заразиться нельзя. Гепатит С передается только через кровь. Если соблюдать правила личной гигиены (не пользоваться одной зубной щеткой, одним бритвенным станком и т.д.), то вы не заразитесь гепатитом С.

Я беременна, и у меня гепатит С. Значит ли это, что мой ребенок тоже будет болен? Нет, совершенно не обязательно. Риск передачи вируса от матери к ребенку составляет менее 10%. Если заранее подготовиться к родам, то он будет еще меньше. Для этого женщине необходимо встать на учет к гинекологу: сейчас врачи в обязательном порядке проводят скрининг, в том числе и на вирусные гепатиты. Анна Ключарева, заведующая кафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, рассказывает: факторы, способствующие передаче вирусов от матери ребенку, до конца не ясны. — Мы наблюдали рождение двойни, когда у одного ребенка был этот вирус, а у второго его не было. Также известно, что кесарево сечение не предохраняет ребенка от заражения.

Как я могу заподозрить, что у меня гепатит С? Говорят, что гепатит С протекает тайно — правда ли это? На ранних стадиях симптомов почти не бывает. Иногда встречаются неспецифические симптомы, такие как немотивированная слабость, дискомфорт в правом подреберье, возможен кожный зуд. Гепатит С тем и опасен, что это малосимптомное заболевание до формирования цирроза печени. Человек может узнать о наличии у него ХГС через 10 и более лет от момента заражения.

Зачем вообще бороться с гепатитом С? Насколько это опасно? Каждый пятый пациент с гепатитом С имеет риск появления цирроза, который может перейти в рак печени. Конечно, это происходит не сразу, через 10−20 лет, но бывают дополнительные факторы, из-за которых цирроз может развиваться быстрее. Гепатит С также может ускорить развитие декомпенсации (нарушения работы органов) по сопутствующим заболеваниям, а также стать причиной других заболеваний (так называемые внепеченочные проявления ХГС). Заболевание может осложняться и возникновением у пациента гепатоцеллюлярной карциномы (злокачественной опухоли печени). Затрагивает болезнь и психологические аспекты: некоторые люди не могут смириться с мыслью, что у них гепатит С, и это мешает им жить. Бывает, что на этой почве распадаются семьи. В глобальном масштабе из-за гепатита С государство теряет не только от сокращения трудовых ресурсов, но и от затрат на госпитализацию, на трансплантацию, на социальные выплаты по нетрудоспособности, если пациент своевременно не вылечен.

Сколько в Беларуси сегодня людей с гепатитом С? Татьяна Барьяш, заведующая консультативно-диспансерным кабинетом вирусных гепатитов Городской клинической инфекционной больницы, рассказывает: в нашей стране на учете состоит порядка 30−33 тысяч больных с ВГС-инфекцией. Но ​зарегистрированные пациенты — это только верхушка айсберга. В реальности это число можно умножить на три, и тогда мы получим близкие к реальности цифры распространенности гепатита С, то есть почти 100 тысяч случаев. Такая разница между оценочным и выявленным числом возникает из-за того, что гепатит С долгое время может протекать скрыто и большинство зараженных даже не подозревают о своем диагнозе. В отличие от взрослых, гепатит С у детей встречается редко. В каждой из областей нашей страны на диспансерном учете состоят 10−15 детей с гепатитом С.

Сколько людей с гепатитом С было до начала государственной программы и после? Повлияла ли она как-то на это число? Начало программы существенно не повлияло на количество зарегистрированных пациентов.

1500 человек было пролечено от гепатита С в 2018 году по всей стране (из них 611 — в Минске). В первом полугодии 2019-го уже 1000 пациентам на базе Городской клинической инфекционной больницы г. Минска назначена противовирусная терапия (ПВТ). Для того, чтобы оценить результаты ПВТ гепатита С, требуется время. Если спустя 24 недели после окончания терапии вирус в крови отсутствует, это является стойким вирусологическим ответом и расценивается как выздоровление. Дмитрий Проскурнин, председатель общественного объединения «Вместе против гепатита» , отмечает: всего 10 лет назад мы даже представить не могли, что гепатит С можно легко вылечить. Сейчас большое количество пациентов получают лечение, и это большое достижение. — Главное — пациент должен понимать, что гепатит С — это серьезная угроза здоровью, и должен занимать активную позицию по отношению к своему лечению.

Если анализ показал положительный результат, значит, я точно болен? Нет, антитела к ВГС говорят лишь о том, что человек сталкивался с вирусом

гепатита С, но, возможно, его иммунитет оказался сильнее. Кроме того, бывают ложноположительные результаты, поэтому для начала нужно пересдать анализ на антитела.



Что делать, если мне все-таки поставили диагноз «хронический гепатит С»? Первым делом нужно обратиться в кабинет инфекционных заболеваний поликлиники по месту жительства или к участковому терапевту (при отсутствии врача-инфекциониста в поликлинике). Эти специалисты в поликлинике осуществляют диспансерное наблюдение за пациентом с хроническим гепатитом С. При необходимости вам назначат дополнительные обследования и направят в консультативно-диспансерный кабинет вирусных гепатитов УЗ ГКИБ для решения вопроса назначения и контроля противовирусной терапии.

Можно ли насовсем вылечиться от гепатита С? Сейчас эффективность лечения составляет более 95%, вплоть до 98%.

Длительность — 12 недель (в определенных случаях — 8 или 24 недели). Это, как правило, прием одной или двух таблеток в сутки. Однако вопрос о перелечивании при неэффективности остается актуальным, и по мере нарастания проблемы решается в каждом случае индивидуально через врачебный консилиум. Лечиться необходимо как можно быстрее, чтобы эффект от медицинской помощи был лучше. Например, если у человека уже есть фиброз печени (особенно продвинутый — цирроз), то вылечиться от вируса можно, но поражение печени останется и может прогрессировать.

Кому в стране доступно бесплатное лечение гепатита С? Кто может получить его в первую очередь? С марта 2019 года бесплатное лечение доступно всем пациентам с гепатитом С.



Существуют ли дополнительные сложности при лечении детей? Раньше детей лечили препаратами интерферона, но это старый способ с большим количеством осложнений. Весь мир, включая нашу страну, перешел на эффективное лечение с помощью противовирусных безинтерфероновых схем. Их спектр расширяется и будет расширяться дальше. В этом году начали лечить подростков от 12 лет. Как только будет показана безопасность лекарств для детей младше 12 лет, наша страна начнет лечить и их.

А что насчет безопасного лечения для «особых» групп, которым не подходят обычные лекарства? Существует категория сложных пациентов, например с циррозом печени, онкологическими заболеваниями, хронической почечной недостаточностью. Дмитрий Проскурнин считает, что таких людей, которым не подходят стандартные схемы, совсем немного, однако для них лечение особенно важно. К примеру, у пациентов после трансплантации при гепатите С ухудшается приживаемость органов, а у пациентов на гемодиализе риск смерти при ХГС возрастает в разы.



— Государство заявляет, что обеспечит их терапией. Но по факту лечение им сейчас недоступно, хотя необходимые лекарства зарегистрированы в стране. Игорь Карпов, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ, главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Минздрава, отмечает: в мире уже накоплен достаточный опыт по использованию многочисленных вариантов лекарственных средств в сложных случаях. — Лекарственное средство с пангенотипическим эффектом для лечения, в том числе и пациентов с хронической почечной недостаточностью, зарегистрировано в Республике Беларусь, но пока не завезено производителями. По данным биофармацевтической компании AbbVie, нужные препараты будут доступны в ближайшее время.

Удастся ли победить гепатит С к 2030 году? Хоми Разави, основатель и исполнительный директор фонда «Центр по анализу болезней» (Center for Disease Analysis Foundation (CDAF), считает , что полностью победить гепатит С в мире к 2030 году будет непросто. Небольшое количество стран разработали стратегии борьбы с вирусными гепатитами и реализуют их. Среди тех, кто с большой долей вероятности достигнет элиминации вирусных гепатитов к 2030 году, могут быть Австралия, Великобритания, Исландия, Египет, Грузия. CDAF также сотрудничает со странами Средней Азии, у которых есть хорошие перспективы: Казахстаном, Узбекистаном, Кыргызстаном. По мнению белорусских врачей, у нашей страны тоже есть все возможности добиться этой цели. Уже сейчас в аптеках есть противовирусные препараты по доступной цене, но перечень этих препаратов необходимо расширять. — К настоящему времени пролечено более 7 тысяч пациентов. Наработана нормативная база, подготовлены кадры. Многое предстоит сделать, в частности увеличить охват населения обследованием на гепатит С, внедрить в практику новые лекарственные схемы, решить насущные организационные вопросы, — говорит Игорь Карпов.