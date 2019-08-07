﻿ Минобороны разъяснило, как воспользоваться правом на отсрочку для продолжения образования. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минобороны разъяснило, как воспользоваться правом на отсрочку для продолжения образования

08.08.2019 09:58 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

Минобороны разъяснило, как воспользоваться правом на отсрочку для продолжения образования
Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны разъяснило, как гражданам воспользоваться правом на отсрочку для продолжения образования. Информацию ведомство разместило в своем Telegram-канале, сообщает БЕЛТА.

Закон "Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства" вступает в силу 10 августа. Те, кто зачислен до 10 августа и подтверждают это документально, могут реализовать свое право на отсрочку для продолжения образования.

"Справку о том, что гражданин зачислен, с уточнением, с какого числа, выдают в учреждении образования - постановлением Минобразования определена форма справки номер 67. В случае, если у членов комиссии возникают дополнительные вопросы, они могут запросить выписку из приказа о зачислении. Для реализации права на отсрочку для продолжения образования имеет значение дата зачисления гражданина в учреждение образования, а не дата рассмотрения комиссией документа о зачислении", - пояснили в Минобороны.

Там также коснулись темы аспирантов, которым предстоит поступать в октябре. Они смогут воспользоваться правом на поступление и приступить к обучению. "Однако, возможно, что в последующие призывы им нужно будет сделать перерыв в обучении, чтобы отслужить. Ведь поступать они будут уже в период действия нового закона", - проинформировали в Минобороны.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобороны разъяснило, как гражданам воспользоваться правом на отсрочку для продолжения образования. Информацию ведомство...
 
Новости дня
Новости общества
 
ПРИЕМ ГРАЖДАН
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • босоножки на танкетке 2017 в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика