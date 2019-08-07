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Газета помогла встретиться

08.08.2019 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Газета помогла встретиться

«…Еще раз большое спасибо!.. У нас очень много родственников в ваших местах! Обязательно приедем в гости в ваш замечательный город!» — такие слова были в письме россиянина Виктора Карпова, который через нашу газету искал и нашел родственников по линии прадеда Антона Лукьяновича Сироша из Борисовщины. Всё это происходило в январе (заметки «Родом из Борисовщины» и «Связались нити судеб» вышли 4 января и 25 января). И вот на днях прилетело еще одно письмо из Серпухова. Виктор Карпов пишет: «Большое спасибо вам за помощь! Мы были в июне в Борисовщине. Встретились с большим количеством своих родственников из Глуска, Бобруйска, Кировска, Витебска и Минска! Увидели дом, в котором жил наш прадедушка, и его могилу в Борисовщине.

С помощью белорусских архивов я смог проследить своих предков до 1750 годов. Самое смешное, что написание фамилии было всегда разным. Сейчас наши родственники носят фамилию Сираж. По переписи 1858 года у наших предков в Борисовщине фамилия писалась Сирош. А до этого они вообще проживали в деревне Жолвинец. И за 1811 год там их фамилия была Сирош. А по переписи за 1795 год Серош…»

Еще Виктор Карпов рассказал, что в Борисовщине никто из родни уже не живет, приезжают только на лето, как на дачу, из Глуска, Бобруйска и Витебска. А вообще потомки Лукьяна Сироша широко расселились по миру: в Беларуси от Бреста до Минска и Витебска, в России от Калининграда и Пскова до Подмосковья, а еще в Литве, Эстонии, Ирландии, Германии и Польше.

Мы рады, что родственники, живущие в разных местах, смогли собраться и встретиться на родине своих предков и что в этой большой встрече есть и наша маленькая заслуга. И, безусловно, нам приятно было читать в письме Виктора Карпова такие слова: «Когда общались в Борисовщине, все радостно рассказывали о том, как прочитали вашу заметку в газете, как были рады и друг другу звонили и передавали эту новость

Фото предоставлено Виктором Карповым

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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«…Еще раз большое спасибо!.. У нас очень много родственников в ваших местах! Обязательно приедем в гости в ваш замечательный город!» — такие слова были в письме...
 
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