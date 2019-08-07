Минобороны объяснило, какая справка нужна поступившим, чтобы получить отсрочку

Источник материала: Tut.by

Минобороны приняло окончательно решение : те, кто зачислен в вуз или магистратуру до 10 августа и подтверждает это документально, может получить отсрочку от призыва и продолжить обучение.

Новый зако н, по которому придется отслужить после техникума перед вузом или после вуза перед магистратурой, напомним, вступает в силу с 10 августа. При получении права на отсрочку для продолжения образования в этом году будет значение дата зачисления молодого человека в учреждение образования, а не дата рассмотрения комиссией документа о зачислении, объяснило Минобороны в своем телеграм-канале .

В комиссию молодому человеку нужно принести справку из учреждения образования о том, что он зачислен. Важно, чтобы в ней было уточнение — зачислен с какого числа. Форма справки — номер 67, утвержденная постановлением Минобразования.





Если у членов комиссии возникают дополнительные вопросы, они могут запросить выписку из приказа о зачислении.

Напомним, в связи с тем, что закон вступает в силу 10 августа, после вступительной кампании, но до 1 сентября, возникла правовая коллизия: должны ли осенью идти служить те, кто поступал в этом году, во время действия старого закона. Ранее Министерство образования разъяснило : обучающимся студент становится с момента принятия для освоения содержания образования и образовательной программы, то есть с момента зачисления в учебное учреждение, издания приказа и заключения договора (…). Те, кто в этом году поступал на первый курс вуза и в магистратуру, были зачислены до 10 августа.