|
Минобороны объяснило, какая справка нужна поступившим, чтобы получить отсрочку
08.08.2019 10:38 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Минобороны
В комиссию молодому человеку нужно принести справку из учреждения образования о том, что он зачислен. Важно, чтобы в ней было уточнение — зачислен с какого числа. Форма справки — номер 67, утвержденная постановлением Минобразования.
Если у членов комиссии возникают дополнительные вопросы, они могут запросить выписку из приказа о зачислении.
Напомним, в связи с тем, что закон вступает в силу 10 августа, после вступительной кампании, но до 1 сентября, возникла правовая коллизия: должны ли осенью идти служить те, кто поступал в этом году, во время действия старого закона. Ранее Министерство образования
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Те, кто зачислен в вуз или магистратуру до 10 августа и подтверждает это документально, может получить отсрочку от призыва и продолжить обучение.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)