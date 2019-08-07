В Минске изменили движение автобусов № 11 и № 90

Источник материала: Tut.by

С 8 августа в Минске изменилась схема движения автобусов маршрутов № 11 и № 90. Об этом сообщает «Столичный транспорт и связь».

Маршруты автобусов изменяются в связи с открытием движения по улицам Семеняко и Маршала Лосика до улицы Голубева.

Автобус № 90 «АС Юго-Западная — Семеняко» будет следовать через станцию метро «Петровщина» в прямом направлении по ул. Железнодорожной, просп. Дзержинского, ул. Голубева, Семеняко, Маршала Лосика; в обратном направлении по ул. Маршала Лосика, Академика Карского, Семеняко, Голубева, просп. Дзержинского, ул. Железнодорожной.

На маршруте сократят интервалы движения. В выходные, согласно расписанию «Минсктранса», автобус № 90 не будет ходить.

Посадка возле станции метро «Петровщина» теперь будет на остановке на проспекте Дзержинского перед перекрестком с улицей Голубева.



Схема: gusts.minsk.by

По пути от ул. Маршала Лосика в сторону остановки «Янковского» автобус маршрута № 11 «ДС Веснянка — Маршала Лосика» будет следовать по ул. Семеняко, Академика Карского, Янковского, Горецкого и далее по маршруту.

Со стороны ул. Янковского в направлении ул. Маршала Лосика маршрут не изменится.

Также, в связи с переносом посадочных площадок, остановку «Семеняко, 24» переименуют в «Семеняко, 28».

«Минсктранс» сообщает, что пассажиры, которые имеют проездные на определенный период времени (без лимита поездок), могут ездить без дополнительной оплаты в электробусах маршрута № 63 на участке «ДС Юго-Запад — ст. м. «Михалово» до 01.09.2019. Главное, чтобы в проездном одним из видов транспорта был автобус.