ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Освоил байдарки и лыжероллеры». Глава МВД рассказал, как поддерживает себя в форме

08.08.2019 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Сегодня во время пресс-конференции министр внутренних дел и председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Юрий Караев рассказал о том, как наши спортсмены выступили на чемпионате мира в Бангкоке, о якобы «непростых отношениях» с Виталием Гурковым и о том, как он увлекся новыми видами спорта.


— Добрый день всем! — в пресс-центре Юрий Караев появился в хорошем настроении, пожал спортсменам и тренерам руки и начал спрашивать про соперников наших ребят на чемпионате мира по муай-тай в Бангкоке: «Ты же ее раньше встречала в Мексике, да? Она же еще серебро тогда взяла».

Выступление белорусских спортсменов в Бангкоке он считает успешным. На чемпионате мира по таиландскому боксу наша команда заняла шестое место из 82 стран, а Елена Лешкевич не только взяла золото, но и стала первой спортсменкой, которая выиграла чемпионат четыре раза подряд. Всего белорусы завоевали одну золотую медаль, две серебряные и четыре бронзовые.


Сам министр внутренних дел назвал себя «спортивным чиновником»: он возглавляет Белорусскую федерацию кикбоксинга и таиландского бокса. TUT.BY поинтересовался у Юрия Караева как он поддерживает себя в хорошей физической форме.

— Пресловутые 10 тысяч шагов — это про вас? Или предпочитаете проводить время в спортзале?

— Стараюсь почаще играть в футбол, волейбол. В прошлом году освоил байдарки, сплавлялся несколько раз по Свислочи, — рассказывает глава МВД. — Понятное дело, традиционно участвую в Минской лыжне, уже на протяжении 6 лет. А еще освоил лыжероллеры и в этом году провел несколько тренировок. Пока трасса в Веснянке ремонтируется, буду кататься в Чижовке. Меня это очень увлекло, нравится осваивать новые виды спорта. Страшновато было становиться на лыжероллеры, но надо. А когда покатился, было очень приятно, что получилось.

Если на чемпионате мира по муай-тай белорусы сделали ставку на второй состав команды и решили выставить молодых спортсменов, то уже на чемпионате Европы появятся «тяжеловесы». Соревнования пройдут 4 по 11 ноября в Минске. Ожидается, что выступит Виталий Гурков. Журналисты поинтересовались о «непростых отношениях» Гуркова и Караева.


— В пяти фактах обо мне (видимо, имеется в виду публикация в СМИ — Прим. TUT.BY) прозвучало: «Не прессовал Гуркова». За что я благодарен тем, кто объективно это освятил, — отмечает Юрий Караев. — Отношения нельзя назвать «непростыми», наоборот, они довольно простые. Я рад его успехам, переживаю за неудачи и поддержал его тогда на чемпионате мира. Люди спорта должны поддерживать своих товарищей.

По словам Юрия Хаджимуратовича, на предстоящем чемпионате Европы по муай-тай в Минске он будет болеть за Дмитрия Валенда, Дмитрия Вареца, Андрея Кулебина.

— И, конечно, за Гуркова, — добавляет Юрий Караев. —  Мне он очень импонирует как человек, как спортсмен, его манера боя.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня во время пресс-конференции министр внутренних дел и председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Юрий Караев рассказал о том, как...
 
Новости дня
Новости общества
 
Читательница: «Дети болеют, а мужа забрали на сборы». Минобороны: все по закону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
08.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика