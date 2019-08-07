«Освоил байдарки и лыжероллеры». Глава МВД рассказал, как поддерживает себя в форме

Источник материала: Tut.by

Сегодня во время пресс-конференции министр внутренних дел и председатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского бокса Юрий Караев рассказал о том, как наши спортсмены выступили на чемпионате мира в Бангкоке, о якобы «непростых отношениях» с Виталием Гурковым и о том, как он увлекся новыми видами спорта.





— Добрый день всем! — в пресс-центре Юрий Караев появился в хорошем настроении, пожал спортсменам и тренерам руки и начал спрашивать про соперников наших ребят на чемпионате мира по муай-тай в Бангкоке: «Ты же ее раньше встречала в Мексике, да? Она же еще серебро тогда взяла».

Выступление белорусских спортсменов в Бангкоке он считает успешным. На чемпионате мира по таиландскому боксу наша команда заняла шестое место из 82 стран, а Елена Лешкевич не только взяла золото, но и стала первой спортсменкой, которая выиграла чемпионат четыре раза подряд. Всего белорусы завоевали одну золотую медаль, две серебряные и четыре бронзовые.





Сам министр внутренних дел назвал себя «спортивным чиновником»: он возглавляет Белорусскую федерацию кикбоксинга и таиландского бокса. TUT.BY поинтересовался у Юрия Караева как он поддерживает себя в хорошей физической форме.

— Пресловутые 10 тысяч шагов — это про вас? Или предпочитаете проводить время в спортзале?

— Стараюсь почаще играть в футбол, волейбол. В прошлом году освоил байдарки, сплавлялся несколько раз по Свислочи, — рассказывает глава МВД. — Понятное дело, традиционно участвую в Минской лыжне, уже на протяжении 6 лет. А еще освоил лыжероллеры и в этом году провел несколько тренировок. Пока трасса в Веснянке ремонтируется, буду кататься в Чижовке. Меня это очень увлекло, нравится осваивать новые виды спорта. Страшновато было становиться на лыжероллеры, но надо. А когда покатился, было очень приятно, что получилось.

Если на чемпионате мира по муай-тай белорусы сделали ставку на второй состав команды и решили выставить молодых спортсменов, то уже на чемпионате Европы появятся «тяжеловесы». Соревнования пройдут 4 по 11 ноября в Минске. Ожидается, что выступит Виталий Гурков. Журналисты поинтересовались о «непростых отношениях» Гуркова и Караева.





— В пяти фактах обо мне (видимо, имеется в виду публикация в СМИ — Прим. TUT.BY) прозвучало: «Не прессовал Гуркова». За что я благодарен тем, кто объективно это освятил, — отмечает Юрий Караев. — Отношения нельзя назвать «непростыми», наоборот, они довольно простые. Я рад его успехам, переживаю за неудачи и поддержал его тогда на чемпионате мира. Люди спорта должны поддерживать своих товарищей.

По словам Юрия Хаджимуратовича, на предстоящем чемпионате Европы по муай-тай в Минске он будет болеть за Дмитрия Валенда, Дмитрия Вареца, Андрея Кулебина.

— И, конечно, за Гуркова, — добавляет Юрий Караев. — Мне он очень импонирует как человек, как спортсмен, его манера боя.