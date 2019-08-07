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Во дворах в Новополоцке ставят мини-скалодромы для детей
08.08.2019 13:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Детские игровые площадки из дерева начали появляться во дворах в Новополоцке. Их устанавливают местные коммунальники,
Комплекс из мини-скалодрома с канатом, лестницей, песочницей и скамейками появился во дворе дома № 12 на улице Школьная. Всего таких в городе будет четыре.
Недавно в Новополоцке, в Восьмом микрорайоне, появилась также новая зона отдыха «Островок». Все развлечения там сделаны из дерева. Современная спортивная площадка с отличным покрытием для игровых видов спорта и трибунами уже почти готова возле СШ № 8.
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Необычные детские игровые площадки из дерева начали появляться во дворах в Новополоцке.
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