Во дворах в Новополоцке ставят мини-скалодромы для детей

Источник материала: Tut.by

Детские игровые площадки из дерева начали появляться во дворах в Новополоцке. Их устанавливают местные коммунальники, сообщает gorod214.by.





Комплекс из мини-скалодрома с канатом, лестницей, песочницей и скамейками появился во дворе дома № 12 на улице Школьная. Всего таких в городе будет четыре.

Недавно в Новополоцке, в Восьмом микрорайоне, появилась также новая зона отдыха «Островок». Все развлечения там сделаны из дерева. Современная спортивная площадка с отличным покрытием для игровых видов спорта и трибунами уже почти готова возле СШ № 8.



