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Дожди и до +28°С ожидается в Беларуси в выходные

08.08.2019 13:22 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Циклон, путь которого проходит через север страны, принес в Беларусь дожди и грозы. Сегодня во второй половине дня ожидается сильный порывистый ветер. В пятницу циклон уйдет за пределы страны, и в тыл ему будет поступать влажный неустойчивый воздух с Балтийского моря", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 9 августа, ночью преимущественно по северной части Беларуси, где еще сохранится влияние фронтального раздела, ожидаются дожди, местами по Витебской области сильные дожди. Утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ночью по северо-востоку сохранится сильный порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов выше нуля, днем - 20-26 градусов тепла.

В субботу, 10 августа, Беларусь в основном будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром по северо-востоку страны скажется влияние неустойчивой воздушной массы, а днем к западным районам подойдет атмосферный фронт. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку, а днем в западных районах страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов выше нуля, местами - плюс 6-7 градусов. Днем будет 20-27 градусов тепла.

Погоду в воскресенье будут формировать атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 11-18 градусов выше нуля. Днем будет 20-26 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 28 градусов.

В понедельник, 12 августа, Беларусь в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 9-16 градусов выше нуля. Днем будет 21-27 градусов тепла, по юго-западу - плюс 28-30 градусов.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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