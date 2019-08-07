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В Минске сильные дожди. В центре пробка, затруднено движение на Партизанском проспекте

08.08.2019 13:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минск пришел циклон Xaver. В городе идут сильные дожди, обещали грозы и порывистый ветер. Сейчас затруднено движение на Партизанском проспекте и в центре города.

Вчера Белгидромет сообщил о неблагоприятном погодном явлении. По Минску днем обещали грозу и сильный дождь. Во второй половине дня — сильный порывистый ветер.

О проблемах с общественным транспортом сообщений не поступало. Водители сообщают о плохой видимости, появилась пробка на улице Ленина — от Немиги до проспекта Независимости.

Читатели присылают видео и фото о непогоде.

«Игуменский тракт. Под развязкой. Машины едут с опаской. Многие стоят».


Фото: twitter.com/JaRadyuk

Затопило Партизанский проспект


Фото: twitter.com/SumichScientist/

На Nexta lite появились видео, как водители на Партизанском проспекте объезжают дорогу по газону. Затапливает дороги и в Лошице.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минск пришел циклон Xaver. В городе идут сильные дожди, обещали грозы и порывистый ветер.
 
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