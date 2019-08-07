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Какие проблемы волнуют жителей Велятич: выездной прием граждан в сельисполкоме провел Г.И. Денгалев

08.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Всего лет двадцать назад сложно было представить, что проблема качества питьевой воды остро встанет чуть ли не перед всем Борисовским районом, а на ее решение потребуются колоссальные средства. Этот вопрос в первую очередь волнует и жителей агрогородка Велятичи, которые пришли на прием. Кое-кто для наглядности принес с собой даже детали от стиральных машин с несмываемыми буро-ржавыми пятнами, оставшимися от воды. Логично предположить, что, если емкость от машинки можно отмыть с помощью чистящих средств, внутренние органы человека таким образом очистить от вредного влияния грязной воды не получится.
О качестве велятичской воды можно судить по затхлому, неприятному «аромату» и внешним признакам: мутному цвету, наличию различных примесей и повышенному содержанию железа.
Как оказалось, нормальная питьевая вода исчезла из домов жителей агрогородка после того, как их отключили от скважины, находящейся на балансе ОАО «Птицефабрика Велятичи». А из скважины, которую обслуживает «Борисовводоканал», стала поступать грязная вода, которую приходится употреб-лять взрослым и детям.
Отвечая на вопросы заявителей, Г.И. Денгалев пояснил, что в 2020 году в Велятичах планируется строительство станции по обезжелезиванию воды, и когда она начнется функционировать, качество воды улучшится. Также он поручил специалистам ЦГиЭ сделать сравнительный анализ воды на птицефабрике и воды, которой пользуются жители агрогородка. Если качество воды на предприятии окажется выше, и технически можно будет подавать ее в поселок, жители смогут пользоваться нормальной водой и, разумеется, оплачивать услуги по водоснабжению.
Соцработник Т.Ф. Хмелевская, пришедшая на прием, попросила обратить особое внимание на качество ремонта дорог, которое зачастую «хромает».
В свою очередь Г.И. Денгалев поручил проанализировать качество дорожных работ по всем сельским Советам, а в дальнейшем сельисполкомам заключить договора с дорожными службами с указанием гарантийных обязательств по ремонту дорог.
Жительница д.№ 48 по ул. 1 Мая В.Н. Коба от имени соседей пожаловалась на протекающую кровлю и отсутствие горячей воды в доме. По словам женщины, особенно тяжело без теплой воды приходится летом: у многих мужья работают водителями и трактористами в сельском хозяйстве, а приходя вечером домой, не имеют возможности нормально помыться.
Председатель райисполкома поручил УП «Жилье» до 15 сентября почистить и отремонтировать кровлю, а также решить проблемы с ремонтом отмостки дома и обеспечением горячей водой. Варианты решения проблемы с подачей горячей воды коммунальщики должны представить Г.И. Денгалеву уже через неделю.
С аналогичной проблемой ремонта крыши на прием также обратилась жительница д.№54 по ул. 1 Мая А.И. Давиденко.
Согласно поручению председателя райисполкома работники коммунальной службы в течение недели сделают текущий ремонт и устранят протекание кровли, затем проработают вопрос перспективного ремонта стропильной системы крыши с указанием сроков исполнения.
Жительницу ул. Центральной О.П. Грук волнует вопрос уличного освещения: по мнению женщины, в вечернее и ночное время оно отсутствует. Действительно, в целях экономии уличное освещение отключается поздно вечером. Ей пояснили, что с 1 сентября ситуация с регулярным освещением будет улучшена.
* * *
После приема граждан председатель райисполкома встретился с жителями домов по улице 1 Мая. Речь шла о благоустройстве дворовых территорий, приведении жильцами в должный порядок заборов вокруг участков.
Ведь, согласитесь, первое впечатление о доме у любого приезжего складывается именно благодаря забору, который несет не только защитную и оградительную функцию, но и является неким элементом декора и ноткой эстетики на участке. Забор — своего рода визитная карточка хозяев, поэтому о его внешнем виде важно тоже позаботиться.
После общения с жителями агрогородка Г.И. Денгалев познакомился с объектами социальной сферы. А их в Велятичах немало: школа, больница, детский сад, Дом культуры с библиотекой, магазины, отделение банка, аптека… И хотя никто не ожидал, что председатель райисполкома приедет без предупреждения, всюду оказался порядок, в больнице и школе еще не выветрился запах краски после недавно проведенного косметического ремонта.
Обстоятельный разговор касался не только достижений учреждения или организации, но и волнующих их проблем. Все вопросы Г.И. Денгалев взял на контроль и пообещал детально рассмотреть, как и чем можно помочь сельским организациям.
Не обошел стороной председатель райисполкома и сельскохозяйственные подразделения ОАО «Птицефабрика Велятичи»: машинный двор, зерноток, молочно-товарные фермы в Велятичах и Зоричах. К сожалению, далеко не везде можно было увидеть порядок, а ситуацию на машинном дворе, где в беспорядке валяются детали и приспособления для техники, и вовсе можно охарактеризовать одним словом: бардак. Всюду были встречи со специалистами, советы и рекомендации по улучшению работы, отдельные вопросы глава региона брал «на карандаш».
Чтобы жители агрогородков района могли лично встретиться с председателем райисполкома, поделиться своими проблемами, подобные выездные приемы будут практиковаться и впредь. Это позволяет не только оперативно рассматривать и решать вопросы, беспокоящие людей, но и провести мониторинг ситуации в сельском хозяйстве, оценить работу сельисполкомов и руководителей хозяйств и предприятий.

Вера НИКОЛАЕВА

 
 
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Проблемы качества питьевой воды, ремонта кровель и дорог, благоустройства дворов обсудил председатель райисполкома Г.И. Денгалев на выездном приеме граждан в...
 
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