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Нерешаемых вопросов не бывает

08.08.2019 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

В мероприятии также участвовали председатель Борисовского райисполкома Г.И. Денгалев, специалисты отделов ЖКХ и судебных исполнений, работники других организаций.
Спектр вопросов записавшихся на прием борисовчан в большинстве своем касался тем ЖКХ, строительства и благоустройства жилья. Также были обращения, затрагивающие правовую сторону конфликтов.
Борисовчанка Е.Л. Пашевич пожаловалась на индивидуального предпринимателя Анищенко, который изготавливает под заказ мебель. Он берет пред-оплату, обещая быстрое и качественное выполнение работ, но в полной мере свои обязательства перед заказчиками не выполняет, деньги клиентам не возвращает. По словам обманутой заявительницы, в результате действий недобросовестного мастера пострадали уже 25 человек, а он до сих пор продолжает работать.
Внимательно выслушав обратившуюся, а также комментарии по этому вопросу работников правоохранительных структур, Владимир Евгеньевич резюмировал:
– По результатам проверки будут направлены письма в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет Беларуси, дабы взять на личный контроль данную проблему. Если подтвердятся факты мошенничества, человек будет наказан.
Супруги А.Н. и В.А. Истоменок вместе с двумя соседями обратились за помощью в решении вопроса затопления шести придомовых участков, расположенных в низине по ул. Супруна. Вырытый вдоль улицы ров во время нынешних частых дождей не справляется с большим количеством воды, и она растекается на огороды и зеленые островки домовладельцев, доходя вплоть до построек. Поскольку местные жители с такой природной ситуацией сталкиваются не в первый раз, гидроизоляцию подвальных помещений в своих домах сделали почти все, а вот участки спасти не могут, хоть территорию вокруг рва постоянно обкашивают и убирают своими силами.
В.Е. Кухарев дал поручение УП «Жилье» в кратчайшие сроки максимально очистить ров и привести в порядок территорию вокруг него. Председатель райисполкома Г.И. Денгалев отметил, что ситуация ему известна, ожидается ответ от специалистов института «Борисовпроект» по вопросу инженерного решения на данных участках. Вопрос будет решаться в ближайшее время.
Н.А. Богачева обратилась с проблемой затянувшихся сроков строительства многоквартирного дома ЖСПК «Вереск-2» для многодетных семей. Кооператив существует с мая 2018 г., но строительство так и не началось. Как пояснил Г.И. Денгалев, ОАО «Борисовжилстрой» не успевает выполнять работы согласно утвержденному графику, потому действия на данном объекте и приостановлены. Заместитель Премьер-министра дал указание заложить фундамент данной многоэтажки к октябрю текущего года и не затягивать с дальнейшим возведением дома, взяв процесс на личный контроль. В.Е. Кухарев и руководство региона подробно ответили на другие вопросы заявительницы.
Застройщики ЖСПК «Северина – 2011» обеспокоены аварийным состоянием подъемников при входе в подъезды, выразили недовольство качеством строительных работ в доме, несогласие со стоимостью квадратного метра своих квартир. На все вопросы они получили исчерпывающие ответы с подробным обоснованием нюансов и условий строительства и благоустройства.
Кроме того, рассматривалась конфликтная ситуация между соседями, касающаяся домашних животных. Также одна из заявительниц просила восстановить справедливость в решении вопроса ремонта барака, идущего под снос, либо предоставить ей иное жилье. После проверки ситуаций в ближайшие дни женщины получат законодательно обоснованные письменные ответы.

Елена АЛЕКСАНДРОВА, фото автора

 
 
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29 июля в здании Борисовского райисполкома провел выездной личный прием граждан заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир Евгеньевич Кухарев.
 
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