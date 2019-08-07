А Борисов преображается…

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Необычно и оригинально уже смотрится, например, здание ГУО «Борисовский районный ЦКРОиР». Покраской фасада в теплые светлые тона и рядом других строительных работ здесь занимаются подрядные организации. Сотрудники Центра активно помогают строителям наводить красоту.

– По периметру полностью заменено ограждение территории, установлены 22 новых оконных блока, выкладывается белая тротуарная плитка, начаты работы по благоустройству детской игровой площадки, – рассказала директор учреждения С.Н. Невмержицкая.

А на стене здания издалека видно изображение жирафа.

В этом же районе на обновленном зеленом фасаде детской поликлиники №2 появились минималистичные рисунки белого цвета. Один из них – чаша со змеей на фоне медицинского креста, – посвящен традиционно медицинской тематике. А со стороны двора четко просматривается изображение матери и ребенка.

Работы здесь еще не завершены, и об их окончании мы непременно расскажем. Также с нетерпением ожидаем увидеть изменившийся фасад здания Борисовской детской музыкальной школы искусств, готовой к преображению, Дворца культуры им. М. Горького и т.д. Уже без сомнений можно говорить, что здания учреждений социокультурного назначения обретут яркий жизнеутверждающий цвет и современный стиль.

Елена Брицкая, фото Екатерины ТИХОНОВОЙ