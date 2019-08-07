Во время пожара в Дубровно пенсионерка получила ожоги І-ІІ степени

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





7 августа в 21.00 по номеру 101 поступило сообщение о пожаре жилого дома по переулку Красноармейскому в городе Дубровно.

Когда спасатели прибыли по адресу, веранда жилого дома была полностью охвачена огнем, начинала гореть кровля строения.



















Хозяйка дома, 87-летняя пенсионерка на момент возникновения пожара находилась в доме. Она смогла покинуть горящее помещение самостоятельно до приезда спасателей.

Женщина была госпитализирована в учреждение здравоохранения с ожогами 1-2 степени.

Как выяснилось позже, хозяйка готовила пищу на газовой плите, в это время произошло воспламенение гибкого шланга, соединяющего газовый баллон с плитой.



















В результате пожара в доме повреждена кровля, веранда и имущество.

По данному факту проводится проверка. Причина возгорания устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.

Александр БЕЛКИН, инспектор ГПиВО лейтенант внутренней службы