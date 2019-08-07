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В Несвиже и г.п. Городея пройдут “Школьные базары”

08.08.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В воскресенье, 11 августа, на центральном рынке г. Несвижа пройдет районная ярмарка «Школьный базар». Свои товары школьникам предложат торговые предприятия Несвижчины всех форм собственности. В этот день мальчики и девочки смогут выбрать себе одежду и обувь, канцелярские товары. Аналогичные ярмарки пройдут 18 и 25 августа в Несвиже и 14, 21 и 28 августа — в г.п. Городея. В Несвиже и г.п. Городея пройдут “Школьные базары”

Несвижанка Алёна Страх вместе со своим сыном Владиславом делает покупки к новому учебному году в магазине «Алёнка» КУП «Магазин №3  г. Несвижа». Традиционно свои товары для учащихся магазин представит на ярмарках

Наталья ЕРМОШЕНКО.


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В воскресенье, 11 августа, на центральном рынке г. Несвижа пройдет районная ярмарка «Школьный базар». Свои товары школьникам предложат торговые предприятия
 
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