В Несвиже и г.п. Городея пройдут “Школьные базары”

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В воскресенье, 11 августа, на центральном рынке г. Несвижа пройдет районная ярмарка «Школьный базар». Свои товары школьникам предложат торговые предприятия Несвижчины всех форм собственности. В этот день мальчики и девочки смогут выбрать себе одежду и обувь, канцелярские товары. Аналогичные ярмарки пройдут 18 и 25 августа в Несвиже и 14, 21 и 28 августа — в г.п. Городея.



Несвижанка Алёна Страх вместе со своим сыном Владиславом делает покупки к новому учебному году в магазине «Алёнка» КУП «Магазин №3 г. Несвижа». Традиционно свои товары для учащихся магазин представит на ярмарках

Наталья ЕРМОШЕНКО.