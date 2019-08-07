«Не по-людски лишать пенсионеров урожая». В Чашниках уничтожили самовольные огороды, люди возмущены

Источник материала: Tut.by

Жители улицы Колхозной в Чашниках в этом году остались и без огородов, и без урожая. По их словам, местная власть лишила их участков, которыми они пользовались 15 лет. «Рабочие пришли — и, ни о чем не предупредив владельцев, запахали все грядки. Пострадало около 20 участков, они принадлежали в основном старикам», — рассказывает Дмитрий, внук одного из пенсионеров.



Перепаханные грядки. Фото: читатель TUT.BY

— Этими огородами на улице Колхозной, возле гаражного кооператива, люди пользовались 15 лет. А сейчас они решили забрать эту землю, чтобы подготовить поле под сев озимых. 6 августа пришли рабочие и без предупреждения владельцев участков «продисковали» людям огороды, уничтожили урожай и имущество, — рассказывает Дмитрий, житель Чашников.

По его словам, пострадало около 20 участков, большинство из которых принадлежит пенсионерам:

— Уничтожены картофель, кабачки, морковь, свекла, лук, другие овощи. Так, у моего дедушки пропало 10 соток картофеля, а у соседки — 10 соток кабачков, она посадила их столько, чтобы кормить свинью. Полностью все поле — до канала — не дал вспахать парник — он и стал чертой, которую рабочие не перешли.



Фото: читатель TUT.BY



Фото: читатель TUT.BY

Дмитрий говорит, что бывшие владельцы огородов тяжело переживают потерю:

— Люди в шоке. Убирают остатки урожая, которые не пострадали при вспашке. Звонили в райисполком, но там никому нет дела до этих пожилых людей и их потерянного урожая. Сказали: поле колхозное, а не ваше. Но ведь можно же было предупредить людей заранее, чтобы они сами выкопали картошку, собрали со своих грядок овощи? Это же не по-людски — вот так лишать пенсионеров урожая, в который они вложили и силы, и средства.

Начальник отдела землеустройства Чашникского райисполкома Александр Семеш поясняет, что земельные участки располагались на территории сельхозпредприятия «Чашникское».

— Но долгое время земля не использовалась, так как хозяйство было слабым. И люди заняли эти участки самовольно — официально им их никто не предоставлял. А в прошлом году эту территорию передали КУСХП «Семена», которое решило эту землю освоить. Никаких огородов здесь уже быть не должно. И осенью 2018 года всех граждан предупредили, что участки будут изымать! Людей попросили не засевать их. Писали объявление в газету, разместили объявления на парниках на этих огородах.



Фото предоставлено отделом землеустройства Чашникского райисполкома

По словам Александра Семеша, участков, которые в результате пришлось перепахать, было «три или четыре».

— В этом году мы в течение нескольких дней приезжали на эти участки, но никого из огородников там не застали. Тогда приняли решение запахать часть территории, поскольку нужно уложиться в срок с севом озимых. Мы пахали днем, в открытую. Никто не пришел. А к вечеру, когда трактор уехал, начались жалобы: «Никаких ваших объявлений мы не видели, возвращайте нам урожай». Я пояснил, что можно требовать возмещения ущерба, если у вас есть документ на земельный участок. Таких документов никто предоставить не смог.

На «горячей линии» райисполкома TUT.BY сообщили, что группу граждан, которые обратились с коллективным заявлением по этому вопросу, в среду, 14 августа, примет и выслушает глава местной администрации.