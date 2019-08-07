Милиция ищет женщину, которая устроила драку возле кафе в Минске

Источник материала: Tut.by

Милиция разыскивает женщину, которая избила девушку возле кафе на Кальварийской улице. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

13 июля около 7 утра возле кафе на улице Кальварийской женщина избила девушку. Теперь ее разыскивают сотрудники уголовного розыска.

Приметы: на вид 23−26 лет, рост около 170−175 см, среднего телосложения, волосы темные со светлыми концами.

Женщина была одета в байку серого цвета с белыми рукавами, серые спортивные брюки, черную жилетку и черные кроссовки.

Если вы узнали женщину на видео или располагаете какой-либо информацией о ее местонахождении, милиция просит обращаться в Московское РУВД лично (улица Грушевская, 9) или по телефонам: 8 (029) 591-63-26, 102.