Из Беларуси работать заграницу уезжает около 200 медиков в год. Из России многие возвращаются

Источник материала: Tut.by

Работать за границу из Беларуси уезжает 190−210 медиков в год. Эта статистика не включает тех, кто уехал работать в Россию. В Минздраве считают, что никакой критической ситуации с оттоком специалистов за рубеж нет.



Фотография используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Не хочу, чтобы у вас сложилось впечатление, что выехали все врачи и некому оказывать помощь. Это неправда. В моем управлении медикам выдаются официальные письма для выезда за пределы Беларуси. Мы ведем банк данных, учет всех специалистов, выезжающих за границу, которые обращаются за официальными письмами. Последние два года это число стабильно, и оно колеблется в границах 190−210 человек в год, — сказала начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко.

Она отметила, что в стране работает 53 тысячи врачей с высшим образованием и на этом фоне 190−210 человек в год — немного.

Без официальных писем из Минздрава белорусские врачи могут уехать работать в Россию.

— Но в России существенно изменилась система допуска к профессии, и большинство специалистов, которые туда уехали, сейчас возвращаются. Они приходят к нам в управление, чтобы получить обратно допуск на работу в нашей стране, и мы видим обратный поток.

По словам Ольги Маршалко, чаще всего наши медики, а большинство из них — женщины, уезжают за границу по семейным обстоятельствам: выходят замуж за иностранцев.



Начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Давайте будем реалистами: на старте молодой специалист в странах Европы получает около 2 тысяч евро. А теперь посчитайте расходы, связанные с различными оплатами, и на выходе получится меньше тысячи. Для кого-то эта тысяча или меньше тысячи играет роль, а некоторые понимают, что здесь ты можешь работать совмещая: пройти переподготовку как кардиолог и совместить с этой специальностью свою основную должность, например врача общей практики. И врач может здесь точно так же заработать эту тысячу без выезда за пределы страны. Врач просто будет работать не на ставку, а на полторы ставки — и получать эту тысячу.

Напомним, средняя зарплата врачей в июне, по данным Белстата , составила 1439,3 рубля, среднего медперсонала — 896 рублей.

Ольга Маршалко отметила: чтобы немного приостановить тенденцию выезда врачей на работу за границу, специалисты сейчас прорабатывают специальный нормативный документ. Он позволит уезжать на длительные стажировки за границу и не увольняться с основного места работы в Беларуси.

Специалист обратила внимание, что в Беларуси одна из самых высоких в мире обеспеченность врачами. На 10 тысяч человек приходится 55 врачей, в то время как в других европейских странах их 38.

— У нас больше не хватает врачей-педиатров и врачей общей практики. Тех специалистов, которые в соответствии со своими должностными обязанностями могут оказывать медицинскую помощь в широком формате. Заменяя и невропатолога, и окулиста, и ЛОРа по многим направлениям. Вот на этих специалистах мы делаем сегодня акцент. У нас большая потребность в среднем медицинском персонале. Мировой стандарт: 1 врач к 4 специалистам со средним специальным образованием. У нас этот коэффициент — 1 к 2,5−2,8. Он растет. И мы сейчас будем делать акцент на подготовке специалистов со средним специальным образованием.

На вопрос журналиста TUT.BY о том, почему медиков не хватает в регионах, Ольга Маршалко заметила, что это может быть связано с нерациональным использованием кадрового потенциала со стороны руководителей учреждений здравоохранения.

— Они получают достаточное количество кадров, но как они их используют? Это уже другие вопросы. Но говорить, что у нас критическая ситуация, не стоит.

В системе белорусского здравоохранения работает около 300 тысяч человек. Из них 170 тысяч — это медицинские работники. Из них 53 тысячи — медики с высшим образованием и 115 тысяч — со средним специальным.