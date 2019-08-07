«Шумели, мешали пить пиво». В Рогачеве пенсионер бросал с пятого этажа бутылки в детей

Источник материала: Tut.by

Вечером 4 августа в Рогачеве в милицию позвонила мать 9-летнего мальчика и пожаловалась на местного пенсионера: мол, тот беспричинно травмировал школьника, когда мальчик вместе с другими ребятами играл на улице. Что произошло во дворе, рассказали в милиции.



Фото носит иллюстративный характер. Иван Яриванович, TUT.BY

Пенсионер, недовольный игрой детей — мол, они шумели у него под окнами и мешали отдыхать, когда он пил пиво, — стал бросать в мальчиков с пятого этажа наполненные водой бутылки. Один из «снарядов» попал в руку ребенку, но обошлось без серьезных последствий.

— Уже на месте, где все происходило, мы нашли пустые бутылки из-под пива и безалкогольных напитков, — рассказали в Рогачевском РОВД.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело за хулиганство.