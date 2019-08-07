Источник материала: БелТА

Вид на озера Струсто и Снуды. Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменяются границы, площадь и состав земель Березинского биосферного заповедника и национального парка "Браславские озера". Это предусмотрено указом Президента №279 от 26 июля 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Документ принят в целях эффективного функционирования данных государственных природоохранных учреждений. В частности, из состава земель Березинского биосферного заповедника, образующих его территорию, исключены земельные участки некоторых землепользователей, целевое назначение которых не отвечает природоохранным целям. Также изменяются границы, площадь и состав земель охранной зоны заповедника.

Что касается национального парка "Браславские озера", его площадь теперь будет составлять 64 216,33 га (ранее 64 493,3 га), а площадь заповедной зоны - 3407,2 га (ранее 3406 га). Также изменяются границы, площадь и состав земель зоны регулируемого использования, рекреационной, хозяйственной и охранных зон национального парка.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.-0-