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Изменяются границы и площадь Березинского заповедника и нацпарка "Браславские озера"

08.08.2019 16:20 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Изменяются границы и площадь Березинского заповедника и нацпарка "Браславские озера"
Вид на озера Струсто и Снуды. Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменяются границы, площадь и состав земель Березинского биосферного заповедника и национального парка "Браславские озера". Это предусмотрено указом Президента №279 от 26 июля 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документ принят в целях эффективного функционирования данных государственных природоохранных учреждений. В частности, из состава земель Березинского биосферного заповедника, образующих его территорию, исключены земельные участки некоторых землепользователей, целевое назначение которых не отвечает природоохранным целям. Также изменяются границы, площадь и состав земель охранной зоны заповедника.

Что касается национального парка "Браславские озера", его площадь теперь будет составлять 64 216,33 га (ранее 64 493,3 га), а площадь заповедной зоны - 3407,2 га (ранее 3406 га). Также изменяются границы, площадь и состав земель зоны регулируемого использования, рекреационной, хозяйственной и охранных зон национального парка.

Указ вступает в силу после его официального опубликования.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменяются границы, площадь и состав земель Березинского биосферного заповедника и национального парка "Браславские озера". Это...
 
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