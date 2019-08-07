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Прогноз рынка труда, потенциал пожилых - Костевич обозначила перспективные темы сотрудничества с ЕС

08.08.2019 16:20 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Прогноз рынка труда, потенциал пожилых - Костевич обозначила перспективные темы сотрудничества с ЕС
Ирина Костевич. Фото из архива

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич встретилась с главой представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин по случаю завершения ею дипломатической миссии. В беседе были озвучены предложения по продолжению и углублению сотрудничества ЕС и республики в социально-трудовой сфере, сообщили БЕЛТА в Минтруда.

Как отметила глава ведомства, министерство плодотворно сотрудничает с ЕС по проектам международной технической помощи. И в этом значимую роль сыграла Андреа Викторин.

Среди примеров взаимодействия Ирина Костевич назвала участие Минтруда в проекте "Занятость, профессиональное образование и обучение", направленном на расширение перспектив трудоустройства молодежи и взрослого населения через улучшение взаимосвязи между предложением в сфере образования и потребностями современного рынка труда. Министр выразила благодарность за предоставленную по проекту возможность изучения европейского опыта и положительных практик по совершенствованию национальных систем квалификаций, разработке профессиональных рамок квалификаций и профстандартов. "Полученные знания и опыт использованы в работе по совершенствованию Национальной системы квалификаций", - сказала она.

Еще один важный проект в сфере занятости, координацию которого обеспечивает Минтруда, - это "EU4Youth: Развитие потенциала для трудоустройства". Его цель - повышение образовательных возможностей и потенциала молодежи трех стран: Беларуси, Армении и Грузии. "Данный проект является хорошим вкладом, поскольку его реализация будет способствовать решению актуальной задачи - увеличению числа граждан, обладающих востребованными навыками для получения достойной работы и эффективной самозанятости", - подчеркнула Ирина Костевич.

По соглашению с ЕС о финансировании инструмента технического сотрудничества министерство плотно работало с ОБСЕ по вопросам гендерной проблематики в части содействия женскому лидерству и участию женщин в политической и общественной жизни. В октябре прошлого года успешно проведен II Международный форум женщин-лидеров. Очередное такое мероприятие пройдет и в этом году.

Министр отметила взаимодействие по линии "Восточного партнерства", 10-летие которого отмечается в этом году. "Мы благодарны за возможность участия в мероприятиях проекта Европейского фонда образования "Согласование спроса и предложения на профессиональные умения в странах "Восточного партнерства". А также в тематических семинарах, где изучается опыт стран ЕС и "Восточного партнерства" по вопросам прогнозирования потребностей в кадрах и согласования спроса и предложения на рынке труда", - пояснила Ирина Костевич.

Она выразила надежду на сохранение и продолжение конструктивного взаимодействия ЕС и Беларуси, в том числе по актуальным вопросам социально-трудовой сферы.

На встрече белорусская сторона представила предложения по дальнейшему сотрудничеству. "На наш взгляд, перспективными направлениями сотрудничества являются вопросы прогнозирования потребностей рынка труда и развития Национальной системы квалификаций Республики Беларусь, поддержка усилий государства и институтов гражданского общества по реализации потенциала и удовлетворению потребностей пожилых граждан. Министерство также заинтересовано в поддержке со стороны ЕС в вопросах внедрения социальных услуг, способствующих социализации инвалидов, и создания домов для их самостоятельного проживания", - отметила глава ведомства.

Со своей стороны Андреа Викторин поблагодарила Министерство труда и социальной защиты за плодотворную совместную работу. Она поддержала обозначенные направления сотрудничества и выразила надежду на дальнейшее взаимодействие Минтруда с Представительством ЕС в Беларуси.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр труда и социальной защиты Ирина Костевич встретилась с главой представительства Евросоюза в Беларуси Андреа Викторин по...
 
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