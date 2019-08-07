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Ведущий референт ИМНС по г. Пинску Юлия Гаврилюк награждена орденом Матери

08.08.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Ведущий референт ИМНС по г. Пинску Юлия Гаврилюк награждена орденом Матери
Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 111 жительниц Брестской, Витебской, Гродненской и Минской областей. Соответствующий указ №299 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в пресс-службе Главы государства.

Наград удостоены представительницы различных сфер деятельности — работницы предприятий промышленного сектора, агропромышленного комплекса, строительных, торговых и банковских организаций, учреждений образования, здравоохранения, социального и бытового обслуживания населения, домохозяйки.

В их числе лифтер Ивацевичской центральной районной больницы Наталья Борисевич, ведущий референт инспекции Министерства по налогам и сборам по городу Пинску Юлия Гаврилюк, преподаватель кафедры славянской филологии Полоцкого государственного университета Алена Молчанова, руководитель музыкального кружка Полоцкого государственного профессионального лицея сельскохозяйственного производства Людмила Ципарь, животновод сельскохозяйственного предприятия «Гудогай» Галина Войтеховская, социальный работник Территориального центра социального обслуживания населения Ивьевского района Наталья Марчик, почтальон отделения почтовой связи Свислочь Осиповичского районного узла почтовой связи Елена Антоненко, делопроизводитель штаба войсковой части 20193 72-го гвардейского объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов Вооруженных Сил Марина Миклашевич.

По информации sb.by.

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