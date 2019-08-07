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Установлены сроки сбора брусники и клюквы в Витебской области
08.08.2019 — Новости Общества | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Решением Витебского облисполкома 6 августа 2019 года №630 установлены сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод в 2019 году: брусники - с 12 августа, клюквы - с 4 сентября.
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Решением Витебского облисполкома 6 августа 2019 года №630 установлены сроки сбора, заготовки (закупки) дикорастущих ягод в 2019 году: брусники - с 12 августа, клюквы - с 4...
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