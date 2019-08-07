Минск затопило ливнями: какие районы стоит объезжать

Как минимум шесть мест в Минске подтопило сильным дождем, который принес в столицу циклон Xaver. Пострадавших нет.

По оперативным данным МЧС, подтопило участок Партизанского проспекта в районе площади Ванеева. Там остановились троллейбусы.

Троллейбусы по трем маршрутам и автобусы по восьми стали в районе станции метро «Могилевская».

Спасатели помогли откачать воду в магазине на улице Уборевича и на территории частного дома на улице Юношеская, а также заблокированного автомобиля на улице Васнецова, сообщили на сайте МЧС.