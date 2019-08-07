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Минск затопило ливнями: какие районы стоит объезжать

08.08.2019 17:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Как минимум шесть мест в Минске подтопило сильным дождем, который принес в столицу циклон Xaver. Пострадавших нет.

По оперативным данным МЧС, подтопило участок Партизанского проспекта в районе площади Ванеева. Там остановились троллейбусы.

Троллейбусы по трем маршрутам и автобусы по восьми стали в районе станции метро «Могилевская».

Спасатели помогли откачать воду в магазине на улице Уборевича и на территории частного дома на улице Юношеская, а также заблокированного автомобиля на улице Васнецова, сообщили на сайте МЧС.

По данным очевидцев, сильный дождь также затруднил движение в районе площади Победы. С 12:45 до 14:35, по данным Минсктранса, транспорт стоял также на улицах Кабушкина, Крупская - Малинина, Голодеда, Якубова, Радиальной, Ташкентской.

 
Теги: Минск
 
 
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Как минимум шесть мест в Минске подтопило сильным дождем, который принес в столицу циклон Xaver. Пострадавших нет. По оперативным данным МЧС, подтопило участок...
 
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