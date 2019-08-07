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Минск затопило ливнями: какие районы стоит объезжать
08.08.2019 17:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Как минимум шесть мест в Минске подтопило сильным дождем, который принес в столицу циклон Xaver. Пострадавших нет.
По оперативным данным МЧС, подтопило участок Партизанского проспекта в районе площади Ванеева. Там остановились троллейбусы.
Троллейбусы по трем маршрутам и автобусы по восьми стали в районе станции метро «Могилевская».
Спасатели помогли откачать воду в магазине на улице Уборевича и на территории частного дома на улице Юношеская, а также заблокированного автомобиля на улице Васнецова,
По данным очевидцев, сильный дождь также затруднил движение в районе площади Победы. С 12:45 до 14:35,
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Как минимум шесть мест в Минске подтопило сильным дождем, который принес в столицу циклон Xaver. Пострадавших нет. По оперативным данным МЧС, подтопило участок...
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