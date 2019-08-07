Минздрав планирует привлекать в отрасль мужчин. 20% медиков - в декрете

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 20% медиков находятся в декретном отпуске, а около 18% — пенсионеры. При этом в Минздраве работают над вопросом привлечения в отрасль мужчин. Об этом сегодня журналистам рассказала начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Ольга Маршалко.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В белорусском здравоохранении работает около 300 тысяч человек. Около 170 тысяч из них — это медработники. При этом 85% медиков — женщины. В целом около 18% медиков — пенсионеры, а 20% из числа всего врачебного персонала — в декрете.

— С одной стороны — это демографический вопрос, и это хорошо, что врачи рожают. Но с другой стороны, это создает определенный момент, связанный с возможностью оказания медпомощи, — отметила Ольга Маршалко.

Она заметила, что процент пенсионеров, которые работают в системе здравоохранения, помогает нивелировать ситуацию, когда 20% медиков страны — в декрете.

— Мы сейчас готовим ряд проектов, которые позволят привлекать больше мужского населения в отрасль, — отметила она.

О каких именно проектах по привлечению мужчин в здравоохранение идет речь, специалист не уточнила, отметив, что сам по себе вопрос очень серьезный с точки зрения гендерного равенства.

Также Ольга Маршалко отметила, что в этом году увеличили набор в медвузы на 200 человек и на 500 человек в медколледжи. При этом в медвузы конкурс был пять человек на место, такого не было уже давно.

— Такого конкурса мы, наверное, не видели лет 10 или 15. До пяти человек на место было по определенным специальностям, такого уже давно не было. Это достижение отрасли.