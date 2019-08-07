Заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь А. М. Лашин провел прием граждан на заводе медпрепаратов

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Затем он совместно с первым заместителем прокурора Минской области Б.Б. Петровским и прокурором Борисовского района А.Л. Пересунько провел прием граждан из числа работников и пенсионеров предприятия.

Людей интересовали вопросы социальной защиты, исполнения пенсионного законодательства, приватизации недвижимости, природоохранного законодательства, в части отвода воды с земельных участков и другие.

На поступившие вопросы заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь дал предметные и исчерпывающие ответы, по отдельным обращениям поручил подчиненным прокурорам совместно с заинтересованными собрать дополнительную информацию.

Также А.М. Лашин принял участие в заседании Борисовского райисполкома по теме «Противодействие, выявление и профилактика коррупционных преступлений на территории Борисовского района».

А.М. Лашин отметил, что проводимая на предприятиях, организациях и учреждениях района профилактическая работа по борьбе с коррупцией остается актуальной и требует проведения согласованной политики, основанной на исключении формального подхода в части осуществления мероприятий по профилактике коррупционных правонарушений лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций.

По итогам заседания его участники приняли решение, в котором определены конкретные мероприятия, цель которых – укрепление законности и правопорядка, общественной безопасности и дисциплины, а также дальнейшее противодействие коррупционным и иным видам преступлений.