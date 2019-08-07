Республиканская акция «Соберем детей в школу»

Источник материала: Единство

Цель акции-поддержка и подготовка к школе детей из социально уязвимых категорий семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Такие дети не должны остаться без нашего внимания В рамках акции первичными организациями БОКК Борисовского района будут собраны канцелярские принадлежности, спортивный инвентарь, предметы для художественного творчества, портфели, обувь, одежда и многое другое. Волонтеры Красного Креста поздравят с Днем Знаний детей-инвалидов, которые обучаются на дому, детей, которые находятся в больнице и не смогут 1сентября переступить порог своей школы и вручат подарки в виде школьных принадлежностей.

Борисовская районная организация БОКК проводит вместе с волонтерами Красного Креста сбор канцелярских товаров , школьных принадлежностей по адресу г.Борисов,ул.50летБССР д.8,(общежитие УО «Борисовский государственный колледж»,тел.93 08 80.

Президиум Борисовской районной организации Белорусского Общества Красного Креста призывает принять участие в благотворительной акции «Соберем детей в школу» юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в оказании помощи в подготовке детей к школе в том числе канцтоварами в виде школьных наборов( тетради, ручки, карандаши, краски, альбомы). Пусть подарок принесет хоть малую, но светлую радость тому, кто сегодня нуждается в этом !

Т. Черникова, председатель Борисовской РО БОКК