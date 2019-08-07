|
Меняется площадь Березинского заповедника и нацпарка «Браславские озера» - Лукашенко подписал указ
08.08.2019 18:28 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
26 июля Александр Лукашенко подписал Указ № 279, согласно которому меняется площадь особо охраняемых природных объектов — Березинского биосферного заповедника и Национального парка «Браславские озера». Об этом сообщает Национальный правовой портал
В Березинском заповеднике меняются границы, площадь и состав земель — исключены земельные участки некоторых землепользователей, которые расположены в границах заповедника, но их целевое назначение не отвечает природоохранным целям. Было
В Нацпарке «Браславские озера» также урезают земли некоторых землепользователей, спецназначение которых не отвечает природоохранным целям, было 64 493,3 гектара, стало 64 216, 33 гектара. А вот площадь заповедной зоны в Нацпарке вырастет: было 3406 гектара, стало 3 407,2 гектара, в состав заповедной зоны включат земли лесфонда Богинского и Дубровинского лесничеств.
Также документом изменяются границы, площадь и состав земель зоны регулируемого использования, рекреационной, хозяйственной и охранных зон Национального парка «Браславские озера».
Указ № 279 пока официально не опубликован, поэтому детали, какие именно территории сокращаются и как они будут использованы в последующем, пока неизвестны. Указ вступает в силу после его официального опубликования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исключаются земельные участки некоторых землепользователей, целевое назначение которых не отвечает природоохранным целям.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)