Меняется площадь Березинского заповедника и нацпарка «Браславские озера» - Лукашенко подписал указ

Источник материала: Tut.by

26 июля Александр Лукашенко подписал Указ № 279, согласно которому меняется площадь особо охраняемых природных объектов — Березинского биосферного заповедника и Национального парка «Браславские озера». Об этом сообщает Национальный правовой портал pravo.by .



Березинский биосферный заповедник. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В Березинском заповеднике меняются границы, площадь и состав земель — исключены земельные участки некоторых землепользователей, которые расположены в границах заповедника, но их целевое назначение не отвечает природоохранным целям. Было

1 920,8 гектара, стало 1 404,2 гектара. Также меняются границы, площадь и состав земель охранной зоны заповедника.

В Нацпарке «Браславские озера» также урезают земли некоторых землепользователей, спецназначение которых не отвечает природоохранным целям, было 64 493,3 гектара, стало 64 216, 33 гектара. А вот площадь заповедной зоны в Нацпарке вырастет: было 3406 гектара, стало 3 407,2 гектара, в состав заповедной зоны включат земли лесфонда Богинского и Дубровинского лесничеств.

Также документом изменяются границы, площадь и состав земель зоны регулируемого использования, рекреационной, хозяйственной и охранных зон Национального парка «Браславские озера».

Указ № 279 пока официально не опубликован, поэтому детали, какие именно территории сокращаются и как они будут использованы в последующем, пока неизвестны. Указ вступает в силу после его официального опубликования.