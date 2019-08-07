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Несвиж — Лайхинген: 26 лет партнерства

08.08.2019 — Новости Общества | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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История сотрудничества Несвижа и его города-партнера Лайхингена (Германия) началась в далеком 1993 году. За эти годы дружба между городами не только прошла проверку временем, но и приобрела реальные очертания.
Сегодня между городами налажен обмен делегациями и специалистами. Учреждения образования, здравоохранения и социального обеспечения Несвижчины ежегодно получают гуманитарную помощь в виде обучающего, медицинского и вспомогательного оборудования, которое приобретается на денежные средства, предоставленные немецкими друзьями. При финансовой поддержке немецкой стороны наши школьники с 2006 года отдыхают и поправляют свое здоровье в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Надежда» белорусско-германского совместного благотворительного предприятия «Надежда-ХХI век». За девять лет его посетили 270 учащихся Несвижского района. Это в основном дети из малообеспеченных, неполных, многодетных, приемных семей, Городейской вспомогательной школы-интерната. Всего на оздоровление региональной группой «Швэбише Альб» общества «Запад-Восток» было выделено около 90 тысяч евро, в том числе в этом году — 11 700 евро. Недавно из такой поездки вернулась очередная группа ребят вместе с преподавателями. Своими впечатлениями они поделились с корреспондентом «НН».
— За время пребывания в центре ребята не только весело провели время, но и укрепили свое здоровье. Этому способствовала прекрасная лечебная база и различные процедуры — гидротерапия, массаж, электро-, свето-, теплолечение, лечебная физкультура и другие, — рассказывает руководитель группы, воспитатель группы продленного дня СШ № 4 г. Несвижа Светлана Кисель. — Всем очень понравились творческие конкурсы, где дети могли проявить себя. Скучать не пришлось никому, программа мероприятий была очень интересной, полезной и познавательной. Здесь каждый нашел занятие по душе.
— Мне, наверное, больше всего понравилась спортландия, — говорит учащаяся СШ № 4 г. Несвижа Валерия Богуш. — Я люблю активный отдых. В «Надежде» можно было заниматься практически любым видом спорта. Мы также ходили на дискотеки, гуляли в лесу, плавали, загорали. Эти летние каникулы я запомню надолго.
— Отдохнул очень хорошо, — рассказывает учащийся СШ № 4 г. Несвижа Евгений Высоцкий. — В Центре всегда интересно, скучать абсолютно некогда. Там постоянно проводят разные конкурсы, концерты. Свободного времени тоже было достаточно. Я познакомился с ребятами из других областей, нашел новых друзей. Уезжать совсем не хотелось.
Несвиж — Лайхинген: 26 лет партнерства

Группа учащихся Несвижского района вернулась из детского реабилитационно-оздоровительного центра «Надежда-XXI век»Несвиж — Лайхинген: 26 лет партнерства

Идейные вдохновители сотрудничества городов-партнеров — председатель региональной группы  «Швэбише Альб» общества «Запад- Восток» Иоахим Клаус и председатель общества дружбы «Несвиж-Лайхинген» Иван ДороховичНесвиж — Лайхинген: 26 лет партнерства
Представителей Несвижчины заместителя начальника управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома Светлану Шатрун и заместителя председателя общества дружбы «Несвиж — Лайхинген» Игоря Жукова приветствует бургомистр Лайхингена Клаус Кауфман (в центре)

Ежегодно жители Несвижа и Лайхингена знакомятся с историей, культурой и бытом наших народов. Так, в мае этого года делегация педагогических работников района, членов общества дружбы «Несвиж-Лайхинген», во главе с заместителем начальника управления по образованию, спорту и туризму Несвижского райисполкома Светланой Шатрун побывала с официальным визитом в Германии по приглашению бургомистра г. Лайхингена Клауса Кауфмана и председателя региональной группы «Швэбише Альб» Иоахима Клауса. Все расходы по приему взяла на себя принимающая сторона.
— В Лайхингене нам оказали радушный прием, делегацию приветствовал бургомистр Клаус Кауфман и председатель региональной группы «Швэбише Альб» Иоахим Клаус, — рассказывает Светлана Анатоль-евна. — Программа была весьма насыщенной. Наши педагоги ознакомились с системой образования Германии, которая является достаточно сложной и имеет свои особенности. После окончания начальных классов немецким школьникам предлагается продолжить обучение в учебных заведениях, соответствующих их уровню знаний и целям — это или 10-летняя реальная школа или 12-летняя гимназия. Исключение составляют Вальдорфские школы, аналогов которым в Беларуси нет. Это дополнительная система образования, где основным принципом является свободное развитие ребенка согласно индивидуальным возможностям и способностям. В вальдорф-ских классах дети учатся без учебников и отметок.
— Помимо посещений учреждений образования и детского сада, для делегации Несвижчины были организованы экскурсии по городам Лайхинген, Ульм и Швэбиш – Гмюнд, посещение музеев, экскурсия в пещеру Бэренхёле (нем. Медвежья пещера), входящую в число красивейших сталактитовых пещер региона, замок Лихтенштейн, расположенный на одной из вершин Швабских Альб, Форт Верхний Куберг и другие. Подобные поездки — это всегда масса впечатлений и бесценный опыт, — отметила С.А. Шатрун. Несвиж — Лайхинген: 26 лет партнерства
Во время посещения немецкой делегацией Несвижского дома-интерната для престарелых и инвалидов в 2017 г. Фриц Бауэр вручает подарки подопечным дома-интерната

Сотрудничество Несвижа и Лайхингена представляет собой яркий пример эффективности «народной дипломатии». Практическую деятельность в выполнении договора на протяжение почти трех десятилетий осуществляет региональная группа  «Швэбише Альб» общества «Запад-Восток», которую возглавляет Иоахим Клаус. С белорусской стороны эту миссию выполняет общество дружбы «Несвиж-Лайхинген», председателем которой уже более 20 лет является Иван Дорохович.
— Душа нашего общества — это люди, — отмечает Иван Степанович. — Только благодаря неиссякаемому энтузиазму и искреннему участию наших немецких друзей стала возможна для нас реализация такого количества различных проектов. За 26 лет у дружеского союза появилось много друзей и соратников. Мы благодарим всех, кто внес свой вклад в мирное развитие будущего наших народов на основе взаимного доверия и понимания.
В 2019/2020 учебном году в Несвиж должны приехать учащиеся из гимназии города Лайхингена вместе с преподавателями. Для немецкой молодежи это будет прекрасная возможность больше узнать о Беларуси, о Несвиже, завести новые знакомства. Кто знает, возможно, в будущем они захотят продолжить доброе дело своих старших соотечественников.

Справка «НН»
Лайхинген — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Входит в состав района Альб-Донау. Население составляет 10 867 человек. Занимает площадь 69,84 кв. км (по данным на 2010 год).
Договор между сторонами был подписан бургомистром Лайхингена Андреасом Раабом и председателем Несвижского райисполкома Владимиром Дражиным в 1993 году.
В общей сложности за годы сотрудничества жители Лайхингена через общество «Швэбише Альб» оказали Несвижскому району помощь на сумму около 300 тысяч евро.

Наталья ЕРМОШЕНКО.
Фото автора
и Оксаны ГРОХ.

 


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История сотрудничества Несвижа и его города-партнера Лайхингена (Германия) началась в далеком 1993 году. За эти годы дружба между городами не
 
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