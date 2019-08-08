В выходные в Беларуси ожидается сильный порывистый ветер, дожди и до +28°С

Дожди и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«Циклон, путь которого проходит через север страны, принес в Беларусь дожди и грозы. Сегодня во второй половине дня ожидается сильный порывистый ветер. В пятницу циклон уйдет за пределы страны, и в тыл ему будет поступать влажный неустойчивый воздух с Балтийского моря», — сказали в Белгидромете.
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Дожди и до 28 градусов тепла ожидается в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю