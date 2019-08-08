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Точка зрения журналиста: Пусть вновь зажжётся свет в потускневшем окне

08.08.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Забытые и заброшенные, оставленные и опустевшие… Такие дома сегодня можно увидеть, пожалуй, в каждом сельском населённом пункте. Стоят они, утопая в густой поросли кустарников, глядя на прохожих холодным, пустым взглядом, от которого по телу дрожь, а в душе необъяснимая боль.

Точка зрения журналиста: Пусть вновь зажжётся свет в потускневшем окне

А ведь когда-то всё было совсем по-другому… В них смеялись дети, за общим столом собиралась вся семья. Были и споры, обиды, слёзы. Жизнь есть жизнь.

У каждого дома своя уникальная история, энергетика, атмосфера. Когда-то в него впервые вносили новорожденного, а через определённый промежуток времени, который и называются жизнью, провожали в последний путь. Радости и горести, победы и поражения, удачи и разочарования – сколько прожито и пережито… Именно эти стены – свидетели человеческой жизни и его судьбы. Они всё помнят…

Несмотря на то, что дом давно опустел и заброшен, некоторые вещи продолжают напоминать нам о той прошлой его жизни. Вот сквозь запыленное оконное стекло просматривается пожелтевшая занавеска. А ведь был момент, когда хозяйка повесив её новенькую и белоснежную, не могла нарадоваться, глядя на неё. Или покосившаяся скамейка возле забора. Скорее всего, много лет назад её смастерил глава семейства. А сколько сокровенных разговоров слышала она!

И что потом? Дом разберут, а фундамент захоронят. И никто даже не вспомнит, что на этом месте когда-то была жизнь. Общаясь с председателями того или иного сельсовета района, не раз приходилось слышать одну и ту же фразу: «До последнего стараемся найти родственников бывшего хозяина дома. Но когда всё же дом приходится разбирать, душа болит…»

Не так давно, проезжая по д. Погорелка, внимательно вгляделась в пустующее здание бывшей школы. Заколоченные досками окна, местами осыпавшаяся со стен штукатурка. А где сегодня те парты, за которыми сидели тогдашние ученики, та школьная доска, на которой с усердием решались задачи? Перед глазами проносятся короткие отрывки из школьной жизни: вот первоклашки с пышными букетами цветов из бабушкиного огородчика с волнением переступают порог школы, а вот они же, но уже выпускники, со слезами на глазах прощаются со школьной скамьёй. А ведь когда-то и эта школа жила, гудела, как пчелиный улей, от многоголосья детишек.

Печально слышать, что сегодня в той или иной сельской школе нет второго, пятого или десятого класса, не набирается первый класс. Это значит, что и выпускников тоже не будет…

Точка зрения журналиста: Пусть вновь зажжётся свет в потускневшем окне

Жизнь в деревне затихает. И это печальный факт современности. Повзрослевшие дети устремляются в города в поисках благополучия и достатка. Некоторые из них забывают о том, где их корни, в миг превращаясь в столичных жителей. И родительский домик в деревне зачастую воспринимается как лишние хлопоты и заботы. А ведь так быть не должно. История семьи должна жить и передаваться из поколения в поколение. И зачастую эта история начинается с того самого заброшенного и осиротевшего дома…

Но не всё так печально… Можно привести массу примеров, когда дети возвращаются в родительские дома, отстраивают их, облагораживают и возвращают к жизни. А если это по каким-то причинам невозможно, то продают их, давая им вторую жизнь. Уж лучше так, чем забывать дом, обрекая его на запустение и разрушение. Ведь будущими хозяевами будет написана совсем другая история, которая начнётся с чистого листа, с красной строки и с большой буквы.

Оксана ЯНУШ

 
 
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Забытые и заброшенные, оставленные и опустевшие… Такие дома сегодня можно увидеть, пожалуй, в каждом сельском населённом пункте. Стоят они, утопая
 
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