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«Доску почета вы переносите! Может, вы ливневки почините?». Как в Витебске после ливня разлилось «море»

09.08.2019 08:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проливной дождь в Витебске начался во второй половине дня 8 августа. К вечеру в городе затопило не только дороги на окраинах, но и в центре — ливневки просто не справлялись с таким потоком воды. Горожане делятся в соцсетях фото, видео, а также эмоциями от происходившего, а также своими мнениями о работе ЖКХ.


С моста имени Блохина в Двину стекают «водопады». Фото: Юрий Шепелев

«Попал в самый эпицентр циклона Ксавьер (Xaver), накрывший к вечеру 8 августа и Витебск, — пишет в своем фейсбуке Юрий Шепелев. — Зонт помог кое-как, пусть и полусухим, но добраться до ротонды на набережной Двины. Там пришлось около часа пережидать ливень. На фото видно, как с моста имени Блохина льется сразу десять „водопадов“: такого раньше наблюдать не приходилось».

Домой мужчина добирался на троллейбусе. Но дорога заняла много времени: «До вокзала доехать удалось, но тут троллейбус включил „аварийку“ и замер на неопределенное время, вместе с другими своими „рогатыми“ собратьями. Пришлось пересаживаться в автобус. Проезжая по улице Кирова, понял причину троллейбусного коллапса. Оказывается, участок проезжей части на Кирова — от Привокзальной площади до улицы Димитрова — полностью затоплен водой и ливневка с ней не справляется или просто забита. Низкая посадка троллейбусов не позволяет им брать такие препятствия, вынуждая простаивать в ожидании, когда все само устаканится. Коммунальщикам следует сделать выводы».

На площади Ленина разлилось настоящее «Витебское море» — так шутят пользователи.

Чтобы вырваться из водяного «плена», водителям нередко приходилось толкать авто руками. Это видео сделано возле Смоленского рынка.

А вот так преодолевал водные преграды транспорт в районе ДСК.

В этом видео водитель, с трудом проезжая по затопленной улице Суворова, возле парка Партизанской славы, возмущается состоянием ливневок в Витебске и спрашивает у властей, куда уходят средства: «Доску почета вы переносите! Может, вы ливневки почините?».

Автолюбители массово теряли в воде регистрационные знаки. Соцсети пестрят сообщениями вроде этого: «Ехал 08.08.2019 в 17.30 с улицы Гагарина до Карлухи (улица Карла Маркса. — Прим. TUT.BY), бушевали волны на Витебском море. В результате утерян госномер 4111-ЕТ2. Просьба: если кто его увидит, верните. Вознаграждение гарантируется».

В паблике «Типичный Витебск» решили помочь водителям и создали пост, в котором собрали все утерянные и найденные номера автомобилей, а также контакты, к кому обращаться, чтобы вернуть пропажу.

 
Теги: Витебск
 
 
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Проливной дождь в Витебске начался во второй половине дня 8 августа. К вечеру в городе затопило не только дороги на окраинах, но и в центре - ливневи просто не...
 
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