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Циклон, «новые Жданы», драма из-за однушки, город без мальчиков и шок-чек из такси - все за вчера

09.08.2019 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера в страну таки пришел циклон Xaver, но вроде обошлось (тьфу-тьфу!). В Минске прошли сильные дожди, подтопило дороги, немного полило в Могилеве, на Брестчине и в других регионах. «Оцениваю все примерно на 0,05 Хавьера», — резюмировал в фейсбуке представитель МЧС Виталий Новицкий. Поэтому выдыхаем и читаем о котиках (но, поверьте, у нас для вас вчера было еще много интересного!)


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • Белорусские фермеры снова жалуются на то, что не могут продать выращенное и грозят отправить на свалку на этот раз помидоры. Мол, может быть, тогда правительство начнет решать вопросы со строительством в стране перерабатывающих заводов, а торговые сети — закупать продукцию у крестьянских хозяйств. Давайте разбираться, что со всем этим не так. А видели, кстати, как в Чашниках пенсионеров лишили огородов и урожая? Ситуация, когда все вроде бы и по закону, но так уже не по-людски…
  • Минчане, видели «новые Жданы»? Скоро часть рынка в Ждановичах ожидает переезд — в населенный пункт Таборы, что в 8 километрах от МКАД. Мы посмотрели, как там все будет устроено.
  • velcom окончательно становится A1. На экранах смартфонов и других устройств имя сети у некоторых уже сменилось. А у вас, кстати, что там написано? Пока вы смотрите, давайте расскажем, изменится ли что-то еще для абонентов.
  • В ноябре в Беларуси пройдут парламентские выборы — и мы узнали, какие партии планируют выдвигать своих кандидатов и кто из их лидеров сам пойдет в депутаты.
  • А что происходит в Кыргызстане? Вчера снова был штурм резиденции экс-президента Атамбаева (предпринятая накануне попытка его задержать, напомним, провалилась). Экс-президент после двух дней противостояния сдался властям, позже его арестовали. Его сторонники собрались в центре Бишкека и направились к Белому дому, где находится офис главы государства. Что там происходило — читайте здесь. Наш МИД «с тревогой» за всем этим наблюдает.

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

  • На протяжении августа по четвергам мы рассказываем вам о небанальных и не изъезженных маршрутах по Беларуси. Каждый рассчитан примерно на два дня. Возможно, они помогут вам по-новому посмотреть на родные просторы. И — совершенно точно — ощутить «замілаванне» страной, которой есть что показать и рассказать о себе. Первый маршрут по Гродненской области можно найти тут, сейчас же предлагаем вам отправиться на восток Беларуси.


  • Не пропустили семейную драму из-за «однушки» в Минске? Эта история о том, что, во-первых, квартирный вопрос действительно нас всех испортил, во-вторых, что, оформляя документы, нужно быть максимально щепетильными. Иначе в итоге вы в судах и потенциальные бомжи.
  • А вот у нас очень тяжелая, но нужная история о том, как молодые родители выясняют, почему их дочь родилась с проломленным черепом. «Для меня это первая беременность, первый ребенок, и мне уже 29. Как мне после этого идти рожать в роддом? Мне страшно. Хочется, чтобы после нашего рассказа обратили внимание на отношение к роженицам», — говорит мама. В понедельник маленькая Стефания умерла.
  • Хотите, расскажем, как в одной семье в Светлогорске мужчина взял на себя смертельное ДТП, совершенное женой, — чтобы дети не остались без мамы? Их-то у ребят 22 и 24-х лет уже пятеро, а вот водительских прав никогда не было…
  • Видели очередной шокирующий чек за поездку из аэропорта? По иронии судьбы, наши бомбилы за бешеные деньги провезли до гостиницы шведского таксиста. Тот в шоке (но, справедливости ради, белорусы говорят, что в шведском аэропорту картина такая же)!
  • А вы знаете, что в соседней Польше есть город, где за рождение мальчика объявлена награда? Там уже 10 лет рождаются только девчонки, представляете?! Мэру звонят врачи со всей Польши и делятся советами, что нужно делать, чтобы зачать мальчика. Эх, а некоторые растят по три-четыре мальчика и о девочке только мечтают…
  • Скажите честно: вы когда-нибудь комплексовали из-за своего веса? Наверняка. У героев этого видео таких проблем (почти) нет. Мы пригласили в студию пары с большой разницей в весе и поговорили о реакции окружающих, принятии себя, плюсах от разницы в размерах и комплексах (и их отсутствии). Они клевые!
  • Ну и напоследок держите памятку, которая (тьфу-тьфу-тьфу!) может пригодиться всем: вот здесь все, что нужно знать о гепатите С.

О СПОРТЕ

  • Вчера два белорусских клуба играли матчи квалификации Лиги Европы. Борисовский БАТЭ обыграл «Сараево» (представляете, матч прерывали из-за беспорядков на трибунах!), а вот солигорский «Шахтер» потерпел разгромное поражение от итальянского «Торино», увы. Как все это было — расскажем здесь. 15 августа играем ответные матчи — и болеем за наших!
  • Самый титулованный белорусский футболист современности Александр Глеб подписал контракт с новым клубом. Знаете уже, куда он перешел?


  • Если вы интересуетесь теннисом, то эта новость для вас: в понедельник опубликуют новый рейтинг WTA — и знаете, кто возглавит его вместо Эшли Барти?..
  • Мы тут познакомились с новичком минского «Динамо» — канадским хоккеистом Франсисом Паре, который прилетел в Беларусь совсем недавно, — и рассказали канадцу несколько забавных фактов о Беларуси, а он пытался угадать, где правда, а где фейк. Парень вот пока уверен, что у нас средняя зарплата больше тысячи долларов, аха-ха-ха.

Все новости четверга, 8 августа

Кстати. Если вы вчера пропустили прямой эфир нашей «Экономики на пальцах», то вот здесь можно посмотреть в записи. Обсуждали, что ждет белорусов в год выборов президента, как падающая цена нефти отразится на мировой экономике и другое — не менее важное и интересное. Посмотрите — и не сидите дома: по концентрации бесплатных и просто крутых ивентов наступающий уикенд — просто топ. Давайте расскажем, куда вам обязательно стоит сходить, — и хорошей пятницы, друзья.

Ваша редакция

Сейчас, рано утром, в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Доброе утро! Вчера в страну таки пришел циклон Xaver, но вроде обошлось (тьфу-тьфу!).
 
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