Циклон, «новые Жданы», драма из-за однушки, город без мальчиков и шок-чек из такси - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вчера в страну таки пришел циклон Xaver, но вроде обошлось (тьфу-тьфу!). В Минске прошли сильные дожди, подтопило дороги , немного полило в Могилеве, на Брестчине и в других регионах. «Оцениваю все примерно на 0,05 Хавьера», — резюмировал в фейсбуке представитель МЧС Виталий Новицкий. Поэтому выдыхаем и читаем о котиках (но, поверьте, у нас для вас вчера было еще много интересного!)





ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНОЕ

На протяжении августа по четвергам мы рассказываем вам о небанальных и не изъезженных маршрутах по Беларуси. Каждый рассчитан примерно на два дня. Возможно, они помогут вам по-новому посмотреть на родные просторы. И — совершенно точно — ощутить «замілаванне» страной, которой есть что показать и рассказать о себе. Первый маршрут по Гродненской области можно найти тут , сейчас же предлагаем вам отправиться на восток Беларуси .





О СПОРТЕ

Вчера два белорусских клуба играли матчи квалификации Лиги Европы . Борисовский БАТЭ обыграл «Сараево» (представляете, матч прерывали из-за беспорядков на трибунах!), а вот солигорский «Шахтер» потерпел разгромное поражение от итальянского «Торино», увы. Как все это было — расскажем здесь . 15 августа играем ответные матчи — и болеем за наших!

. Борисовский БАТЭ обыграл «Сараево» (представляете, матч прерывали из-за беспорядков на трибунах!), а вот солигорский «Шахтер» потерпел разгромное поражение от итальянского «Торино», увы. Как все это было — . 15 августа играем ответные матчи — и болеем за наших! Самый титулованный белорусский футболист современности Александр Глеб подписал контракт с новым клубом. Знаете уже, куда он перешел ?





Если вы интересуетесь теннисом , то эта новость для вас: в понедельник опубликуют новый рейтинг WTA — и знаете, кто возглавит его вместо Эшли Барти ?..

, то эта новость для вас: в понедельник опубликуют новый рейтинг WTA — и знаете, ?.. Мы тут познакомились с новичком минского «Динамо» — канадским хоккеистом Франсисом Паре, который прилетел в Беларусь совсем недавно, — и рассказали канадцу несколько забавных фактов о Беларуси, а он пытался угадать, где правда, а где фейк . Парень вот пока уверен, что у нас средняя зарплата больше тысячи долларов, аха-ха-ха.

Все новости четверга, 8 августа

Кстати. Если вы вчера пропустили прямой эфир нашей « Экономики на пальцах », то вот здесь можно посмотреть в записи . Обсуждали, что ждет белорусов в год выборов президента, как падающая цена нефти отразится на мировой экономике и другое — не менее важное и интересное. Посмотрите — и не сидите дома: по концентрации бесплатных и просто крутых ивентов наступающий уикенд — просто топ. Давайте расскажем, куда вам обязательно стоит сходить , — и хорошей пятницы, друзья.

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