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Грозы и жара. Погода в Гомеле в выходные
09.08.2019 08:18 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В предстоящие выходные в Гомеле будет тепло, но облачно. Возможен дождь,
В субботу днем будет солнечно, до +23°С, вечером обещают дожди.
Утром в воскресенье обещают переменную облачность и туман. Днем дождь с грозой. Столбик термометра поднимется до +25°С.
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Еще обещают туман (но это неточно).
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