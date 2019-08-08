Грозы и жара. Погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные в Гомеле будет тепло, но облачно. Возможен дождь, сообщает pogoda.by.

В субботу днем будет солнечно, до +23°С, вечером обещают дожди.

Утром в воскресенье обещают переменную облачность и туман. Днем дождь с грозой. Столбик термометра поднимется до +25°С.

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