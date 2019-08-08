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Дожди возьмут передышку. Погода в Витебске в выходные
09.08.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
По сравнению с тем,
В субботу, 10 августа, облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +13…15°С, днем — +19…21°С.
В воскресенье во второй половине дня ожидается дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +22°С.
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По сравнению с тем, что творится в конце недели, эти августовские выходные можно назвать вполне погожими.
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