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Дожди возьмут передышку. Погода в Витебске в выходные

09.08.2019 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По сравнению с тем, что творится в конце недели, наступающие августовские выходные можно назвать вполне погожими. Осадки ожидаются только в воскресенье, обещает pogoda.by.

В субботу, 10 августа, облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +13…15°С, днем — +19…21°С.

В воскресенье во второй половине дня ожидается дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +22°С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
 
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По сравнению с тем, что творится в конце недели, эти августовские выходные можно назвать вполне погожими.
 
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