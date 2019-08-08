Дожди возьмут передышку. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

По сравнению с тем, что творится в конце недели , наступающие августовские выходные можно назвать вполне погожими. Осадки ожидаются только в воскресенье, обещает pogoda.by.

В субботу, 10 августа, облачно, без осадков. Температура воздуха ночью +13…15°С, днем — +19…21°С.

В воскресенье во второй половине дня ожидается дождь, возможна гроза. Воздух прогреется до +22°С.

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