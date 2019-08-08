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Потепление и дожди. Погода в Могилеве в выходные

09.08.2019 10:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Август все еще притворяется осенним месяцем и продолжает поливать нас дождями. Да-да, наступающие выходные в Могилеве тоже будут дождливыми, с грозами. Одно радует — потепление. Ну и обнадеживает, что на следующей неделе столбик термометра обещает подняться до +27°С. А потом снова похолодает.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 9 августа, будет максимум +21°С, а еще — порывистый ветер, гроза с дождем и даже немного солнца.

В субботу также будет до +21°С. Дождливо будет только в первую половину суток — к вечеру погода будет просто пасмурной.

В воскресенье прогнозируют уже до +23°С, но без дождей не обойдется. Днем возможна гроза.

В понедельник, 12 августа, по прогнозу — +18…+24°С и солнце. Без дождей! Надеемся, что так и будет.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
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На следующей неделе прогнозируют - вы не поверите! - до +27°С.
 
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